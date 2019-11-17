HABER

Minibüsün sürücüsü direksiyon koltuğundan böyle fırladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.11.2019 21:32 | Son Güncelleme

Muğla’nın Fethiye ilçesinde otomobil ile minibüsün çarpışması sonucu 1 kişinin öldüğü 3’ü çocuk 5 kişi kişinin de yaralandığı kaza, minibüsteki güvenlik kamerasına yansıdı.Edinilen bilgiye göre; Ali Rıza C.

Muğla’nın Fethiye ilçesinde otomobil ile minibüsün çarpışması sonucu 1 kişinin öldüğü 3’ü çocuk 5 kişi kişinin de yaralandığı kaza, minibüsteki güvenlik kamerasına yansıdı.
Edinilen bilgiye göre; Ali Rıza C. (53) idaresindeki 48 ABS 804 plakalı otomobil, Mustafa Kemal Bulvarı ile 804 Sokak Kavşağı’nda Ramazan Bozkurt (40) yönetimindeki 48 BB 3145 plakalı yolcu minibüsüyle çarpıştı.
Kazada, sürücüler ile otomobilde bulunan Mustafa Aras (23), Ecrin Bozkurt (12), Eslima Nesrin Yücel (9) ile Eymen Mecid Bozkurt (5) yaralandı. Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezi’nden yardım istemesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla ilçedeki hastanelere kaldırıldı. Ramazan Bozkurt, yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.
Öte yandan kaza anı minibüsündeki güvenlik kamerasına yansıdı. Güvenlik kamerası görüntülerde, seyir halindeki minibüsün hızla önüne çıkan otomobile çarptığı sırada minibüsün şoförünün koltuktan fırladığı görülüyor.

PARTNERSeksilik itirafıyla olay olduSeksilik itirafıyla olay oldu
Bakan Çavuşoğlu’ndan ‘Yıldız Kenter’ için başsağlığı mesajıBakan Çavuşoğlu’ndan ‘Yıldız Kenter’ için başsağlığı mesajı
Adıyaman'da motosiklet yayaya çarptı: 2 yaralıAdıyaman'da motosiklet yayaya çarptı: 2 yaralı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Bölgede sular durulmuyor! Okla saldırdılar

Bölgede sular durulmuyor! Okla saldırdılar

Uzman çavuş ve eşi, çocuklarının gözü önünde öldürüldü

Uzman çavuş ve eşi, çocuklarının gözü önünde öldürüldü

Galatasaraylı futbolcuyla evleniyor!

Galatasaraylı futbolcuyla evleniyor!

Cumhurbaşkanı Erdoğan’a danışman mı oluyor? 'Daha maaşta anlaşamamıştık!'

Cumhurbaşkanı Erdoğan’a danışman mı oluyor? 'Daha maaşta anlaşamamıştık!'

KKTC bayrağı yakılmıştı! Türkiye'den sert tepki

KKTC bayrağı yakılmıştı! Türkiye'den sert tepki

MSB duyurdu: 18 sivili katleden terörist, MİT operasyonuyla yakalandı

MSB duyurdu: 18 sivili katleden terörist, MİT operasyonuyla yakalandı

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

İBB Başkanı İmamoğlu'ndan bir zam açıklaması daha!

İBB Başkanı İmamoğlu'ndan bir zam açıklaması daha!

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Gaziantep'te cami inşaatı kazasında endişeli bekleyiş sürüyor

Gaziantep'te cami inşaatı kazasında endişeli bekleyiş sürüyor

MSB: Katledildiğini büyük üzüntüyle öğrendik!

MSB: Katledildiğini büyük üzüntüyle öğrendik!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Ruhani'den benzin zammıyla ilgili yeni açıklama

Ruhani'den benzin zammıyla ilgili yeni açıklama

Bilecik'te uygulama noktasındaki uzman çavuşlara cip çarptı: 1 şehit, 1 yaralı

Uygulama noktasındaki uzman çavuşlara cip çarptı: 1 şehit, 1 yaralı

İngiliz ordusunun 'savaş suçlarının' örtbas edildiği ileri sürüldü

İngiliz ordusunun 'savaş suçlarının' örtbas edildiği ileri sürüldü

Son dakika! Pendik'te 3 kişiyi öldüren zanlı tutuklandı

Pendik'te 3 kişiyi öldüren zanlı tutuklandı

Gölcük Tabiat Parkı'nda ara tatil yoğunluğu

Ara tatilde ziyaretçi akınına uğradı!

Son dakika! MSB açıkladı: PKK/YPG, en az 800 DEAŞ’lıyı serbest bıraktı

'PKK/YPG, 800 DEAŞ’lıyı serbest bıraktı'

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.