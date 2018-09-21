Minibüsün tavanından 20 kilo 650 gram eroin çıktı

Orhan AŞAN/VAN, (DHA)- VAN'ın Gürpınar ilçesinde polisin yol kontrolünde durdurduğu minibüste 20 kilo 650 gram eroin ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı.

Van Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Gürpınar-Gevaş karayolunda yaptığı uygulama noktasında, D.Ç. yönetimindeki minibüsü durdurdu. Narkotik köpeği 'Alfa' ile yapılan aramada, aracın taban kısmına zulalanmış 40 paket halinde 20 kilo 650 gram eroin ele geçirildi. Minibüs sürücüsü D.Ç. ve yanındaki F.Ö. gözaltına alındı.

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