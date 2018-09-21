Minibüsün tavanından 20 kilo 650 gram eroin çıktı

Orhan AŞAN/VAN, (DHA)- VAN'ın Gürpınar ilçesinde polisin yol kontrolünde durdurduğu minibüste 20 kilo 650 gram eroin ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı.
Van Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Gürpınar-Gevaş karayolunda yaptığı uygulama noktasında, D.Ç. yönetimindeki minibüsü durdurdu. Narkotik köpeği 'Alfa' ile yapılan aramada, aracın taban kısmına zulalanmış 40 paket halinde 20 kilo 650 gram eroin ele geçirildi. Minibüs sürücüsü D.Ç. ve yanındaki F.Ö. gözaltına alındı.
FOTOĞRAFLI
Ankara merkezli 16 ilde dev FETÖ operasyonu: 110 asker için gözaltı kararı
Gerilim dorukta, sular ısındı: Savaşı bize dayatılırsa...
Adana'da yakalanan çete liderinden korkunç itiraflar
AK Parti İzmir adayını buldu! 'Aziz Kocaoğlu'nu yenecek aday' olarak duyurdu
Kaza sonrası hurdaya çıkan Ferrari'yi alıp bakın ne yaptı
Vietnam Devlet Başkanı Tran Dai Quang hayatını kaybetti
Nagehan Alçı'dan çok tartışılacak Enis Berberoğlu yazısı
Yankesiciden polislere: Ben yapacağım ki siz de görevinizi yapacaksınız
DGS tercih sonuçları açıklandı! ÖSYM 2018 DGS yerleştirme sonuçları sorgulama!
Telefon almadan mutlaka bakın! İşte dünyanın en çok satan telefon markaları
iOs 12 yükleyenler dikkat! Sizin de başınıza gelmiş olabilir
Okuyucu Yorumları 0 yorum