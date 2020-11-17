HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Minibüsün tıra çarptığı kazada can pazarı

Minibüsün tıra çarptığı kazada can pazarı

17.11.2020 21:28 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Samsun’da ışıklarda duran tıra arkadan çarpan minibüs sürücüsü araç içerisinde sıkıştı.

Samsun’da ışıklarda duran tıra arkadan çarpan minibüs sürücüsü araç içerisinde sıkıştı. Kazazede itfaiye ekiplerinin aracı kesmesiyle kurtarıldı.
Kaza, Samsun’un Terme ilçesi Söğütlü mevkisinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, kırmızı ışıkta bekleyen TS-061-T dorse ve AR-002-DA çekici yabancı plakalı tıra, aynı istikamette seyir eden İhsan Ö. idaresindeki 35 AN 5336 plakalı minibüs arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle araçta sıkışan sürücü İhsan Ö’nün yardımına çevredeki vatandaşlar yetişti. Olayın, 112 acil servise bildirilmesi üzerine bölgeye ambulans, itfaiye, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sürücü, Samsun Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi Terme İstasyonu ekipleri tarafından araç içerisinden çıkartıldıktan sonra 112 acil servis ekipleri tarafından Çarşamba Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Hurdaya dönen minibüs çekici yardımıyla kaldırıldıktan sonra karayolu trafiğe tekrar açıldı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Ünlü şarkıcı çaldı, fenomenler oynadı! Korona dinlemediler Ünlü şarkıcı çaldı, fenomenler oynadı! Korona dinlemediler
Ümraniye'de 'bomba' paniği! Gözaltına alındıÜmraniye'de 'bomba' paniği! Gözaltına alındı
Sular ne zaman gelecek?Sular ne zaman gelecek?
1/

En Çok Okunan Haberler

Bakan Soylu söz verdi! Maden işçileri eylemlerini sonlandırdı

Bakan Soylu söz verdi! Maden işçileri eylemlerini sonlandırdı

Şimdi paraya para demiyor: Kilosu 50 bin TL

Şimdi paraya para demiyor: Kilosu 50 bin TL

Korkutan açıklama! Koronavirüs telefondan bulaştı

Korkutan açıklama! Koronavirüs telefondan bulaştı

Sokağa çıkma kısıtlaması kararı mı alınacak?

Sokağa çıkma kısıtlaması kararı mı alınacak?

İstanbul'da yeni koronavirüs yasakları!

İstanbul'da yeni koronavirüs yasakları!

Toprağa bir şey gömüldüğünü fark etti, polis alarma geçti

Toprağa bir şey gömüldüğünü fark etti, polis alarma geçti

İlginizi Çekebilir

Penis boyu kadınlar için önemli mi? İdeali ne kadar olmalı?

Penis boyu kadınlar için önemli mi? İdeali ne kadar olmalı?

15 Kasım Türkiye koronavirüs tablosu! Bakan Koca paylaştı

15 Kasım Türkiye koronavirüs tablosu! Bakan Koca paylaştı

Gebelik testi cinsel ilişkiye girdikten ne kadar sonra yapılmalı?

Gebelik testi cinsel ilişkiye girdikten ne kadar sonra yapılmalı?

Uğur Şahin normale dönüş için tarih verdi

Uğur Şahin normale dönüş için tarih verdi

MasterChef'in çekimleri öncesi yumruk yumruğa kavga

MasterChef'in çekimleri öncesi yumruk yumruğa kavga

Kritik uyarı geldi! Bunu yapmak pandemiyi uzatır

Kritik uyarı geldi! Bunu yapmak pandemiyi uzatır

Diğer Haberler

Son dakika! Azerbaycan tezkeresi Meclis'te kabul edildi

Azerbaycan tezkeresi Meclis'te kabul edildi

Ümraniye'de hareketli dakikalar! Gözaltına alındı

Ümraniye'de 'bomba' paniği! Gözaltına alındı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan flaş yüz yüze eğitim açıklaması

Erdoğan'dan yüz yüze eğitim açıklaması

Sokağa çıkma kısıtlaması ne zaman başlıyor? Hafta sonu sokağa çıkma yasağı hangi saatler arasında?

Hafta sonu sokağa çıkma yasağı hangi saatler arasında?

17 Kasım Türkiye koronavirüs tablosu! Bakan Koca son durumu açıkladı

Bakan Koca paylaştı: İşte 17 Kasım koronavirüs tablosu

Dışişleri Bakan Yardımcısı Kıran: Yunan adalarındaki mülteci kamplarının durumu insani felaket

Türkiye'den Yunanistan'a sert eleştiri: İnsani felaket

Geri Dön
Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.