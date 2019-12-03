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Minibüsün üstünde tehlikeli yolculuk

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.12.2019 12:23 | Son Güncelleme

Siirt’te bir grup gencin minibüs üzerindeki tehlikeli yolculuğu kameralara yansıdı.Siirt Eruh karayolunda seyir halinde olan bir minibüsün akıllara durgunluk veren yolcu taşıma sistemi, cep telefonu kamerasına yansıdı.

Minibüsün üstünde tehlikeli yolculuk

Siirt’te bir grup gencin minibüs üzerindeki tehlikeli yolculuğu kameralara yansıdı.
Siirt Eruh karayolunda seyir halinde olan bir minibüsün akıllara durgunluk veren yolcu taşıma sistemi, cep telefonu kamerasına yansıdı. Minibüsün üzerinde bulunan port bagaja oturarak seyahat eden gençler yürekleri ağızlara getirdi. Minibüs şoförünün ve yolcuların duyarsız davranışı, diğer sürücülerin de tepkisine yol açtı. Gençlerin minibüs üzerindeki yolculuğu başka bir sürücü tarafından an be an kaydedildi.

Minibüsün üstünde tehlikeli yolculuk

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