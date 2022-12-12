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  4. Minibüsün üstünde tehlikeli yolculuk! Şaşkına çeviren anları böyle görüntüledi

Minibüsün üstünde tehlikeli yolculuk! Şaşkına çeviren anları böyle görüntüledi

12.12.2022 10:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana’da tarım işçilerini taşıyan minibüse sığmayan 5 kişinin aracın tavanında ölümüne yolculuk yapması anbean görüntülendi.

Merkez Yüreğir ilçesinde tarım işçilerini taşıyan bir minibüs görenleri şaşkına çevirdi.

Trafiğin yoğun olduğu yolda minibüs sürücüsünün araca sığmayan 5 tarım işçisini tavanda taşıması görenleri hayrete düşürdü. Tarım işçilerinin hızla giden minibüsün tavanında ölüm tehlikesine aldırmadan yollarına devam etmesi, başka bir araçta bulunan vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Tarım işçileri tehlikeli yolculuğa devam ederken, bu anları çeken vatandaşların ise yolcuların her an düşebileceğini söylemesi dikkat çekti.

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