Minibüsün üzerine yamaçtan kopan kayalar düştü

Trabzon'un Dernekpazarı ilçesinde yamaçtan kopan kayaların isabet ettiği minibüs hasar gördü.

Alınan bilgiye göre, Çaykara-Dernekpazarı yolu Holo mevkisinde, Halim Yazıcı yönetimindeki 61 S 0084 plakalı yolcu minibüsünün üzerine, yamaçlardan kopan kaya parçaları düştü.

İçinde 14 yolcu bulunan minibüsün camları kırıldı.

Sürücü Yazıcı, seyir halindeyken büyük bir gürültü duyduğunu ve ne olduğunu anlayamadığını belirterek, "Aracı durdurabildiğim güvenli alanda durumu görünce kazayı çok ucuz atlattığımızı anladım." dedi.

