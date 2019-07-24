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Minibüsün yayaya çarptığı kaza, güvenlik kamerasında

YAŞAM HABERLERİ  | 24.07.2019 16:51 | Son Güncelleme

ŞANLIURFA'nın Siverek ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışırken minibüsün çarptığı Vedat Dakkalı, ağır yaralandı.

Mehmet SEZGİN/SİVEREK (Şanlıurfa), (DHA)- ŞANLIURFA'nın Siverek ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışırken minibüsün çarptığı Vedat Dakkalı, ağır yaralandı. Kaza anı ise güvenlik kameralarına yansıdı. Kaza, ilçeye bağlı Abdalağa Mahallesi'nde meydana geldi. Şanlıurfa yönüne giden Server Yüksel yönetimindeki 33 CEU 72 plakalı minibüs, yolun karşısına geçmeye çalışan Vedat Dakkalı’ya çarptı. Kazada ağır yaralanan Dakkalı'ya ilk müdahaleyi bu sırada tesadüfen yoldan geçen kadın doktor yaptı. Çağırılan ambulansla Siverek Devlet Hastanesi'ne götürülen Dakkalı acil serviste tedaviye alındı. Kaza anı ve sonrasında yaşananlar ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

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