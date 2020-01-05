HABER
  4. Minibüsünü çektirmek isterken, iş makinesinin çarpmasıya öldü

Minibüsünü çektirmek isterken, iş makinesinin çarpmasıya öldü

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.01.2020 12:16 | Son Güncelleme

GAZİANTEP'te, gece kaza yaptığı minibüsünü sabah çektirmek için gelen Ahmet Alkurt'a, bu sırada yoldan geçen iş makinesinin yerinden çıkan kepçesi çarptı.

Kadir GÜNEŞ/GAZİANTEP, (DHA) - GAZİANTEP'te, gece kaza yaptığı minibüsünü sabah çektirmek için gelen Ahmet Alkurt'a, bu sırada yoldan geçen iş makinesinin yerinden çıkan kepçesi çarptı. Alkurt olay yerinde hayatını kaybederken, iş makinesinin çarptığı otomobildeki 4 kişi de yaralandı.
Ahmet Alkurt, kendisine ait 34 FT 3879 plakalı minibüsü ile dün akşam saatlerinde Güvenevler Mahallesinde bariyerlere çarptı. Alkurt, kaza sonrası çalışmayan minibüsünü bırakıp evine döndü. Alkurt, bu sabah çekiciyle servise götürmek için yeniden minibüsünün yanına geldi. Alkurt, cep telefonu ile konuştuğu sırada yoldan geçen operatörünün kimliği öğrenilemeyen 35 AFE 837 plakalı iş makinesi kontrolden çıkarak 07 ZZ 707 plakalı otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle iş makinesinin yerinden çıkan kepçesi ise yol kenarında telefonla konuşan Ahmet Alkurt'a çarptı. Alkurt, kepçenin çarpmasıyla yere yığılırken, kaza ihbarıyla bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin kontrolünde Alkurt'un yaşamını yitirdiği belirlenirken, iş makinesinin çarptığı otomobilde yaralanan 4 kişi ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.
Alkurt'un cansız bedeni de yapılan inceleme sonrası otopsi için morga kaldırıldı. İş makinesi operatörünün gözaltına alındığı kazayla ile ilgili soruşturma sürüyor.

​FOTOĞRAFLI

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERSevişme sahnesi olay oldu! Yaşıyla şaşırttıSevişme sahnesi olay oldu! Yaşıyla şaşırttı
Ekipler kapalı köy yollarını açmak için seferber olduEkipler kapalı köy yollarını açmak için seferber oldu
Kuyuya düşen adama film gibi kurtarma operasyonuKuyuya düşen adama film gibi kurtarma operasyonu
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Gerilim hızla büyüyor! Trump'tan İran'a flaş tehdit!

Gerilim hızla büyüyor! Trump'tan İran'a flaş tehdit!

Meteoroloji uyardı! Hızını 60'km'ye çıkaracak

Meteoroloji uyardı! Hızını 60'km'ye çıkaracak

'Ben sütyen bile takmıyorum'

'Ben sütyen bile takmıyorum'

Cesur tercihini eleştirenlere sert çıktı! 'Edepsizlik...'

Cesur tercihini eleştirenlere sert çıktı! 'Edepsizlik...'

Trump'tan İran'a yeni tehdit

Trump'tan İran'a yeni tehdit

İran-ABD krizi tırmanıyor: Çok büyük intikam alınacak

İran-ABD krizi tırmanıyor: Çok büyük intikam alınacak

İlginizi Çekebilir

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Milyonları ilgilendiren karar! Onlar da tazminat ödeyecek

Milyonları ilgilendiren karar! Onlar da tazminat ödeyecek

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Dünyayı sarsan suikast! Türkiye'den art arda açıklamalar

Dünyayı sarsan suikast! Türkiye'den art arda açıklamalar

İstanbul Boğazı’nda korkunç olay

İstanbul Boğazı’nda korkunç olay

Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Eş-Şebab’dan Kenya'da ABD üssüne saldırı

ABD üssüne saldırı!

Uşak'ta ilkokulda kız öğrencilere taciz iddiası

İlkokulda kız öğrencilere taciz iddiası

Gümüşhane'de kış uykusuna yatmayan ayılar görüntülendi

Vatandaşları tedirgin eden görüntü

MSB, Sarıkamış şehitlerini andı

MSB, Sarıkamış şehitlerini andı

Times Meydanı’nda 'İran' protestosu

Times Meydanı’nda 'İran' protestosu

EGM'den, 'Fethi Sekin' paylaşımı

EGM'den, 'Fethi Sekin' paylaşımı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.