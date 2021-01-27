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Minibüsünün önüne atlayan yolcu: ’’Sizi durdurmak istedim. Amacım minibüse binmekti ’’

27.01.2021 17:31 | Son Güncelleme:
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Bursa’da üst geçidi kullanmayıp altından geçmeyi tercih eden yayaya minibüs çarptı.

Bursa’da üst geçidi kullanmayıp altından geçmeyi tercih eden yayaya minibüs çarptı. Yere düşen yaya düştüğü yerden kalkıp minibüs sürücüsüne kafa tutmaya kalktı. O anlar minibüsün ön kamerasına yansırken, yolculuk sırasında minibüste uyukladığı sırada koltuğundan fırlayıp yere düşen bir yolcunun zor anları da minibüsün iç kamerası tarafından kaydedildi. Diğer yandan yayanın savunmasında minibüsü durdurmak için önüne atladığını belirtirken, minibüs sürücü ise, ’’Yayanın biri üst geçit olmasına rağmen ana yoldan karşıya geçmeye çalıştı. Birbirimizi fark ettiğimizde mesafemiz çok kısaydı’’ dedi.
Gelişen teknoloji kullanıldığı her alanda birçok kolaylığı da beraberinde getiriyor. Evlere ve iş yerlerinde görmeye alışık olduğumuz güvenlik kameraları özellikle konuldukları toplu taşıma araçlarında yaşanan bir çok meselenin çözülmesine yardımcı oluyor. Bursa-Mudanya arasında sefer yapan minibüsün kameralarına takılan görüntü hem güldürdü, hem de düşündürdü. Mudanya istikametinden Bursa istikametine seyreden bir minibüs Göynüklü mevkisinden aşağı doğru seyrettiği sırada, üst geçidin altından karşıya geçmek isteyen bir yaya kendini yola attı. Yolun ortasına geldiğinde kararsız kalan yayaya minibüs sürücüsü fren yapsa da duramayıp çarptı. Yere düşen yaya bir süre sonra ayağa kalkıp minibüsün kapısını açarak sürücüye tepki gösterdi. Üst geçidi kullanmayıp altından geçmeyi tercih eden yaya, bir şeyinin olmadığını belirtip, yoluna devam etti.
Bu yaşananlar minibüsün ön kamerasına yansırken, yolcu kısmını gösteren kameraya da kaza sırasında uyuklayan bir yolcunun minibüsün fren yapmasıyla birlikte yerinden fırlayıp yere düştüğü anlar yansıdı. Her iki görüntü sosyal medyada kısa sürede binlerce beğeni alıp vatandaşları güldürdü.
Konuyla ilgili konuşan minibüs sürücüsü Savaş Çelik ise, ’’Bursa Mudanya yolunda seyir halindeyken akşam saat sekiz gibi yayanın biri üst geçit olmasına rağmen ana yoldan karşıya geçmeye çalıştı. Birbirimizi fark ettiğimizde mesafemiz çok kısaydı. Ani fren yapsam da duramadım. Çarptığım vatandaş şok halinde üzerime yürüdü. Ben sizin duracağınızı düşündüm. Amacım minibüse binmekti. Sizi durdurmak istedim. Kaza sırasında ani fren yapmak zorunda kaldığım için minibüste olan yolcularımızdan bir kafasını koltuğa çarptı. Bu tür kazaların meydana gelmemesi için vatandaşların kurallara uymasını istiyorum’’ dedi.

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