HABER
  4. Minibüsüyle meyve satan seyyar satıcı aracında ölü bulundu

Minibüsüyle meyve satan seyyar satıcı aracında ölü bulundu

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.01.2020 20:03 | Son Güncelleme

KAYSERİ'de, sokak aralarında meyve satan Yüksel Gözey (46) park halindeki minibüsünde ölü bulundu.

Olcay DÜZGÜN- Muhammed KISIR/KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ'de, sokak aralarında meyve satan Yüksel Gözey (46) park halindeki minibüsünde ölü bulundu.
Olay, saat 18.30 sıralarında merkez Kocasinan ilçesi Fevziçakmak Mahallesi Kamer Sokak'ta meydana geldi. 38 F 1273 plakalı minibüsün içinde bir kişinin hareketsiz yattığını görenler durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık görevlilerince yapılan kontrolde bu kişinin öldüğü belirlenirken, polisin yaptığı incelemede cesedin Yüksel Gözey'e ait olduğu ortaya çıktı. Yüksel Gözey'in sokak aralarında minibüsüne yüklü meyveleri sattığı ve mahalleli tarafından tanındığı öğrenildi.
Görgü tanıklarından mahalleli Ziya Doğru, minibüsün yanındaki aracını çıkarmak için sürücüyü beklediğini belirterek, "Binanın birine meyve çıkardı diye düşündüm. Sonra korna çalmak için minibüsün kapısını açınca hareketsiz duran kişiyi görünce polisi aradım. Ekipler olayla ilgili çalışmalarına başladı" dedi.
Gözey'in cansız bedeni otopsisi yapılmak üzere Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken, polis olayla ilgili inceleme başlattı.

FOTOĞRAFLI

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERMayosu ve çıplak ayaklarıyla karlara koştu Mayosu ve çıplak ayaklarıyla karlara koştu
Acı haber: 2 askerimiz şehit olduAcı haber: 2 askerimiz şehit oldu
Aldatan eşinin kıyafetlerini yaktı, sosyal medyadan canlı yayın yaptıAldatan eşinin kıyafetlerini yaktı, sosyal medyadan canlı yayın yaptı
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Bu halini unutun! 2020 pozu olay oldu

Bu halini unutun! 2020 pozu olay oldu

ORC Araştırma'dan dikkat çeken anket!

ORC Araştırma'dan dikkat çeken anket!

Büyük ikramiye talihlileri ikramiyelerini aldılar

Büyük ikramiye talihlileri ikramiyelerini aldılar

Avukat cübbesiyle erotik poz Adana'yı karıştırdı!

Avukat cübbesiyle erotik poz Adana'yı karıştırdı!

Albayrak müjdeyi verdi! KDV indirimi geldi

Albayrak müjdeyi verdi! KDV indirimi geldi

Saadet Partisi'nde Libya tezkeresi çatlağı!

Saadet Partisi'nde Libya tezkeresi çatlağı!

İlginizi Çekebilir

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

İzmir'de kanlı pusu! Korkunç dakikalar kameraya böyle yansıdı!

İzmir'de kanlı pusu! Korkunç dakikalar kameraya böyle yansıdı!

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Büyük ikramiyenin çıktığı ilçe belli oldu! Herkes onun peşinde

Büyük ikramiyenin çıktığı ilçe belli oldu! Herkes onun peşinde

Amorti rakamları belli oldu

Amorti rakamları belli oldu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Son dakika! Milli Savunma Bakanlığı: Teröristlerle çıkan çatışmada 2 asker şehit oldu

Acı haber: 2 askerimiz şehit oldu

Kayseri'de seyyar satıcı, aracında ölü olarak bulundu

Görür görmez ekiplere haber verdi! İki saat sonra fark edildi

Balat'taki taciz şüphelisi hakkında iddianame düzenlendi

Balat'taki iğrenç olayda yeni gelişme

Muğla'da eşini yolun ortasında yaralı olarak bulan adam bir an olsun yanından ayrılmadı

Eşini bu halde buldu! Bir an olsun yanından ayrılmadı

Baba ve oğlu kendi imkanlarıyla paletli arazi aracı üretti

Baba ve oğlu kendi imkanlarıyla paletli arazi aracı üretti

Son dakika: İçişleri Bakanlığı 3 yabancı teröristin sınır dışı edildiğini açıkladı

Bakanlık açıkladı! Sınır dışı edildiler

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.