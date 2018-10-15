HABER

Minik abi-kardeşin muhteşem görüntüleri izleyenleri mest etti

İLGİNÇ HABERLER  | 15.10.2018 17:44 | Son Güncelleme

Sosyal medyada yayılan videoda, evin bahçesinde oyun oynayan abi-kardeşin görüntüleri izleyenlerin içini ısıttı.

Evinin bahçesindeki potaya basketbol topunu atmaya çalışan sevimli ufaklığın boyu yetmeyince, devreye abisi girdi. Kardeşini kaldırarak basket atmasını sağlayan abi ve kardeşinin görüntüleri izleyenlerin içini ısıttı.

PARTNERİşte her derde deva Zerdeçal'ın faydalarıİşte her derde deva Zerdeçal'ın faydaları
Markette sırtına dokunan adama böyle kafa attı!Markette sırtına dokunan adama böyle kafa attı!
Yayanın ölümden döndüğü anlar kameradaYayanın ölümden döndüğü anlar kamerada
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
abi kardeş basketbol oyun

En Çok Okunan Haberler

Bireysel emeklilikte yeni model! Artık çıkış olmayacak

Bireysel emeklilikte yeni model! Artık çıkış olmayacak

‘ABD sopa göstermenin işe yaradığını gördü'

‘ABD sopa göstermenin işe yaradığını gördü'

Mart 2019 seçimleri öncesi yapılan son anketin sonuçları açıklandı! (Partilerin son oy oranları)

Mart 2019 seçimleri öncesi yapılan son anketin sonuçları açıklandı! (Partilerin son oy oranları)

İçişleri Bakanlığı duyurdu! 259 köy ve mahalle muhtarı görevden uzaklaştırıldı

İçişleri Bakanlığı duyurdu! 259 köy ve mahalle muhtarı görevden uzaklaştırıldı

Arda Turan için olay sözler: Kimsin lan sen! Adamlığın bitti

Arda Turan için olay sözler: Kimsin lan sen! Adamlığın bitti

Atatürk'e hakaret edip büste saldırmıştı! Polisin cezası bakın ne oldu

Atatürk'e hakaret edip büste saldırmıştı! Polisin cezası bakın ne oldu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Markette sırtına dokunan adama böyle kafa attı!

Markette sırtına dokunan adama böyle kafa attı!

Yayanın ölümden döndüğü anlar kamerada

Yayanın ölümden döndüğü anlar kamerada

Su içer gibi şampuan içti

Su içer gibi şampuan içti

Böyle hizmet görülmedi!

Böyle hizmet görülmedi!

Spor yapan kuş görüntüsü sosyal medyada beğeni topladı

Spor yapan kuş görüntüsü sosyal medyada beğeni topladı

Kapı bir anda üzerine devrildi

Kapı bir anda üzerine devrildi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.