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Minik Abülkadir’in ölümünde üvey baba şoku

YAŞAM HABERLERİ  | 27.05.2019 13:33 | Son Güncelleme

İzmir’in Konak ilçesinde yüzünde ve vücudunun çeşitli yerlerinde morluklar bulunan minik Abdülkadir hayatını kaybederken, talihsiz çocuğu döverek hayatını kaybetmesine sebep olduğu iddia edilen üvey baba gözaltına alındı.Olay, dün sabah saatlerinde Tepecik semtinde bulunan bir evde meydana geldi.

İzmir’in Konak ilçesinde yüzünde ve vücudunun çeşitli yerlerinde morluklar bulunan minik Abdülkadir hayatını kaybederken, talihsiz çocuğu döverek hayatını kaybetmesine sebep olduğu iddia edilen üvey baba gözaltına alındı.
Olay, dün sabah saatlerinde Tepecik semtinde bulunan bir evde meydana geldi. İddiaya göre Bilal T. ile eşi Ayşe T. arasında kıskançlık tartışması çıktı. Tartışma büyüyünce Bilal T., eşini darp etti. Ayşe T.’nin verdiği ifadeye göre tartışma seslerinden korkan Abdülkadir Doğan (3) ağlamaya başladı ve Bilal T. de ufak çocuğu dövdü. Ayşe T., yardım istemek için kayınvalidesinin evine kaçtı. Eve döndüğünde ise oğlunun hareketsiz bedeniyle karşılaştı. Durum sağlık ekiplerine bildirilirken Abdülkadir Doğan, Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Minik Abdülkadir tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Abdülkadir Doğan’ın cenazesi, otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu Morgu’na kaldırıldı

Üvey baba: Motosiklet çarptı
Olayın ardından üvey baba Bilal T., Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince gözaltına alındı. Bilal T.’nin polise verdiği ifadede Abdülkadir’e motosiklet çarptığını söylediği bildirildi. Ayşe T.’nin yardım istemek için çıktığı sırada minik çocuğun açık kalan kapıdan çıktığını ve motosiklet çarptığını söyleyen Bilal T.’nin işlemleri sürüyor.

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