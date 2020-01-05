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  4. Minik Adar istedi, başkan köy okuluna kitap yolladı

Minik Adar istedi, başkan köy okuluna kitap yolladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.01.2020 08:46 | Son Güncelleme

BİTLİS'in Tatvan ilçesine bağlı Kıyıdüzü köyünde ilkokul 2'nci sınıf öğrencisi Adar Kaya, okuluna kütüphane yapılması için Bitlis Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay'a mektup yazıp, kitap istedi.

Özcan ÇİRİŞ- Ceren KURTYE/BİTLİS, (DHA)- BİTLİS'in Tatvan ilçesine bağlı Kıyıdüzü köyünde ilkokul 2'nci sınıf öğrencisi Adar Kaya, okuluna kütüphane yapılması için Bitlis Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay'a mektup yazıp, kitap istedi. Mektubu alan Başkan Tanğlay öğrencinin bu isteğine kayıtsız kalmadı ve köy okuluna öğrenciler için kitap gönderdi.
Tatvan'a 20 kilometre uzaklıktaki Kıyıdüzü Köyü İlkokulu'nda eğitim gören ve kitap okumayı çok seven 2'nci sınıf öğrencisi Adar Kaya, okul müdürüne "Bizim okulda neden kütüphane yok?" diye sordu. Okul müdüründen "Çok kitabımız olunca kütüphane açacağız" cevabı alan Adar, kitap istemek için Bitlis Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay'a mektup yazmaya karar verdi. Mektupta adını, soyadını ve hangi okulda okuduğunu yazan Kaya, geçen yıl okumayı öğrendiğini ve kitap okumayı çok sevdiğini yazdı. Kitap okudukça konuşmasının düzeldiğini ve bilgilerinin artığını anlatan Kaya, hayatı boyunca kitap okuyacağını mektubunda yazdı.
'BİZİM İYİ, BİLGİLİ ÇOCUKLAR OLMAMIZ İÇİN SİZE İHTİYACIMIZ VAR'
Kaya mektubunun devamında, "Bizim okulumuzda kütüphane yok. Müdürümüz 'Çok kitabımız olunca okula kütüphane açacağız' dedi. Bunu duyunca çok mutlu oldum. Bu yüzden size mektup yazdım. Bizim iyi, bilgili çocuklar olmamız için sizin yardımınıza ihtiyacımız var. Bize güzel hikayeler, dergiler gönderirseniz, çok mutlu oluruz. Şimdiden her şey için çok teşekkür ederiz. Saygılarımla" dedi.
Bitlis Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay ise Adar Kaya'nın mektubunun ardından isteğine kayıtsız kalmadı. Başkan Tanğlay, okula çok sayıda kitap gönderdi:
'ELİMİZDEN NE GELİYORSA YAPACAĞIZ'
Başkan Tanğlay, belediye olarak çocukların okuması için ellerinden geleni yapacaklarını belirterek, "Kıyıdüzü köyünde okuyan 2'nci sınıf öğrencimiz Adar Kaya bize bir mektup göndermiş. Hem de kişiye özel olan bir mektup göndermiş. Okulda kitap ihtiyacı varmış. Kardeşimizin de kütüphane için kitap talebi oldu bizden. Bizde buna duyarsız kalmadık. Hemen talimat verdik. Kıyıdüzü'nde bulunan köy okulumuza gerekli yardımları gönderdik. Arkadaşlarımız bizzat gidip teslim etti. Çocuklarımızın selamını getirdiler. Bizde buradan onlara selam gönderiyoruz. Bu çocuklarımızın okuması için Bitlis Belediyesi olarak elimizden ne geliyorsa yapacağız" diye konuştu.

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