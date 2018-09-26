Minik Ahmet Eren, oynadığı kumandanın pilini yuttu

İnan KALYONCU/VAKFIKEBİR (Trabzon), (DHA)- TRABZON'un Vakfıkebir ilçesinde oynadığı televizyon kumandasının pilini yutan 3 yaşındaki Ahmet Eren Yılmaz, hastaneye kaldırıldı. Küçük Ahmet Eren, çekilen röntgeninde karın bölgesinde olduğu belirlenen pili, doğal yolla vücudundan attı.
Vakfıkebir ilçesi Kemaliye Mahallesi'nde oturan Yılmaz ailesinin çocukları Ahmet Eren Yılmaz, evde televizyonun kumandası ile oynamaya başladı. Bir süre sonra annesi, kumandanın pilinin olmadığını fark etti. Anne, Ahmet Eren'e pilin nerde olduğunu sordu. Minik çocuk, ağzını gösterince pili yuttuğu şüphesiyle Vakfıkebir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Çekilen röntgen filminde Ahmet Eren Yılmaz'ın yuttuğu pilin karın bölgesinde olduğu görüldü. Ahmet Eren, Karadeniz Teknik Üniversitesi Farabi Hastanesi Çocuk Servisi'ne sevk edildi. Doğal yolla pili vücudundan atan Ahmet Eren Yılmaz'ın sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.
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