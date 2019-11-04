Minik Alara hayatını kurtaran itfaiyecileri unutmadı

Alara’nın anne ve babası Arzu ve Turgay Vardar çifti de "Ne kadar teşekkür etsek az. Onlar sadece evimizdeki yangını söndürmedi, bize kızımızı geri verdiler. Kendilerine binlerce teşekkür ediyoruz" diye konuştular.

Olayın ardından 1 ay tedavi gördükten sonra sağlığına kavuşan Alara Vardar, "Sizleri hayatım boyunca unutmayacağım. Sizler bana ikinci hayatımı verdiniz. 28 Ağustos benim ikinci doğum günüm olacak. Sizlere nasıl teşekkür edeceğimi bilemiyorum. Benim hayatımda itfaiyecilerin yeri bundan sonra bambaşka olacak." dedi.

Manisa'nın Yunusemre ilçesinde 28 Ağustos'ta çıkan ev yangınında, aynı aileden 4 kişiyi alevler arasından çıkaran ve kalbi duran ailenin 9 yaşındaki kızı Alara Vardar'ı da kalp masajıyla hayata döndüren itfaiyeciler, canlarını kurtardığı Vardar ailesi üyeleriyle bir araya geldi.

Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanı Gürhan İnal, yangına müdahale eden Ahmet Kartal ve Cihan Yıldırım önderliğindeki ekibe teşekkür ederek, "Ekiplerimiz 2 dakika 20 saniyede yangın yerine ulaşarak müdahaleye ve hayat kurtarmaya başladı. Kurtarılan hayatlardan en önemlisi minik Alara’nın alevlerin arasından kurtarılmasının ötesinde duran kalbinin İtfaiye Çavuşu Cihan Yıldırım tarafından yeniden çalıştırılarak 112 Acil ekiplerine teslim edilmesiydi. Biz sadece alevleri söndürmüyoruz, hayatları da geri vermeye aracı oluyoruz. Alara bunun en somut kanıtıdır. Alara’ya can ve nefes olan ekibimi yürekten kutluyorum” dedi.

Yunusemre ilçesinde 28 Ağustos'ta Arzu ve Turgay Vardar çiftinin oturduğu dairede yangın çıkmıştı. Üst katta oturan babaanne Gülşen, dede Müştak ve hala Tuğba Vardar, evde bulunan 9 yaşındaki Alara Vardar'ı kurtarmak için daireye girmeye çalışmıştı. Komşuların ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekibi, alevlerin arasından 4 kişiyi çıkarmış, kalbinin durduğu belirtilen Alara'ya da olay yerinde kalp masajı yaparak yaşama döndürmüştü. Sağlık ekiplerine teslim edilen Alara Vardar, tedavi altına alınmıştı.

