Minik Ali Kerem bayrağı öptü, sosyal medyada gündem oldu

Kars’ta valinin makam arabasının forsundaki bayrağı öpen 3,5 yaşındaki Ali Kerem’i, Vali Türker Öksüz makamında kabul etti. Öksüz, minik çocuğa öptüğü bayrağı hediye etti.

Ali Kerem Öztürk, valiliğe ailesiyle birlikte gelirken, makam arabasının forsundaki bayrağı tekrar öperek valiliğe geçti.

Kars’ta valinin makam arabasının forsundaki bayrağı öpen 3,5 yaşındaki Ali Kerem Öztürk, anne Yeliz Öztürk, baba Kadir Talip Öztürk ve 2 yaşındaki erkek kardeşi Buğra Alp Öztürk ile birlikte Vali Türker Öksüz’ün daveti üzerine valiliğe geldi. Öztürk ailesini makamında kabul eden Vali Türker Öksüz, “Bugün Ali Kerem Valiliğin önünden geçerken bizim aracın bayrağını öptüğünü anlar hem Kars’taki hem tüm Türkiye’deki insanlarımızı çok duygulandırdı. Ben öncelikle bu vatan sevgisini, bayrak sevgisini Ali Kerem’e öğrettikleri için ailesine çok teşekkür ediyor, saygılarımı sunuyorum. Bu önemli bir duygudur. Bu manevi duygu bizim sahip olduğumuz bir manevi duygudur. Ali Kerem Kars’tan, ülkemizin bu serhat şehrinden hakikaten gazi olmuş şehrimizden bence bütün şehrimize bütün ülkemize şu mesajı veriyor; ‘Devletimizin bağımsızlığı, ülkemizin geleceği emin ellerdedir. Ülkemizin bölünmez bütünlüğünü hepimiz kanımızın son damlasına kadar koruyacağız. Hiç kimse tereddüt etmesin, vatanımızı, ülkemizi canımız pahasına koruyacağız.’ Bu mesajı verdi. Kendisine teşekkür ediyorum, hakikaten helal olsun. Kendisi her türlü takdiri, övgüyü hak etti. Bu çocuğumuz umuyorum geleceği, bahtı açık olsun, Allah yolunu açık etsin. Hepimiz bundan sonra Ali Kerem’i koruyacağız, kollayacağız, her zaman yanında olacağız” diye konuştu.

Ali Kerem’in yatak odasında da Türk bayrağının olduğunu ifade eden baba Kadir Talip Öztürk, “Ali Kerem’in bayrak sevgisi çok fazla. Bugün arabanın önünde bayrağı öptü. Ali Kerem’in bayrağı öpmesini gören güvenlik görevlisi çikolata ikram etti. Bu durum da basına yansımış. Biz elimizden geldiği kadar çocuğumuzu milli, manevi yönünün biraz daha baskın bir şekilde yetiştirmeye çalışıyoruz. Bayrak bizim her şeyimiz, inşallah Ali Kerem’ler yetişecek bu ülkeye her zaman ilelebet payidar kalacaktır” şeklinde konuştu.

Vali Türker Öksüz, Ali Kerem Öztürk’e öptüğü bayrağı arabasının forsundan çıkarıp, çerçeveleterek hediye etti. Öksüz, Ali Kerem Öztürk’e daha sonra çeşitli hediyeler verdi. Vali Öksüz, son olarak aile ile bir de hatıra fotoğrafı çektirdi.