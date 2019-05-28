Minik Ali'nin koşu bandına sıkışan elini itfaiye kurtardı

Murat KÜÇÜK/BOLU, (DHA)- BOLU'da, 5 yaşındaki Ali Çağlar C.'nin koşu bandına sıkışan elini, itfaiye kurardı.

Olay, saat 14.30 sıralarında Borazanlar Mahallesi 404'üncü Sokak’taki apartman dairesinde meydana geldi. Ali Çağlar C. evde oynarken, elini koşu bandına sıkıştırdı. Çocuğunun çığlıklarını duyan annesi, koşu bandını kapatarak 112 Acil ve itfaiyeyi aradı. Gelen itfaiye ekibi, Ali Çağlar’ın elini sıkıştığı yerden kurtardı. Elinde ezilme olan Ali Çağlar C., ilk müdahalesinin ardından tedavisi için İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi'ne götürüldü.

FOTOĞRAFLI



