Minik Alperen'in serviste ölmesiyle ilgili davada karar çıktı

İzmir'de 'de okul servis minibüsünde unutulmasının ardından yaşamını yitiren 3 yaşındaki Alperen Sakin'in ölümüne ilişkin davada flaş karar. Minik Alperen'in ölümüyle ilgili Çiğli İlçe Milli Eğitim Müdürü ve 2 şube müdürü hakkında açılan davada mahkeme, 3 sanığa "ihmal ve görevi kötüye kullanma" suçlarından 1'er yıl 3'er ay hapis cezası verdi. Hükmün açıklanması geri bırakıldı.

Aile avukatlarının Çiğli İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün gerekli sorumlulukları yerine getirmediği gerekçesiyle olaya dahil edilmesi talebinde bulunması ve Çiğli Kaymakamlığının olaya ilişkin soruşturma izni vermesi üzerine Çiğli İlçe Milli Eğitim Müdürü M.U ve şube müdürleri H.B ve Ş.Ş hakkında iddianame hazırlanmıştı.

