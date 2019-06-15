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Minik Alperen’in babasına en güzel görev

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.06.2019 14:31 | Son Güncelleme

İzmir’in Çiğli ilçesinde okul servisinde unutulduktan sonra hayatını kaybeden minik Alperen’in babası Serkan Sakin, Çiğli Belediyesi Harmandalı Okul Öncesi Eğitim Merkezi sorumlusu oldu.Yaklaşık 2 yıl önce İzmir’in Çiğli ilçesinde bir anaokulu servis minibüsünde unutulmasının ardından hayatını kaybeden 3 yaşındaki minik Alperen’in babası Serkan Sakin, Çiğli Belediyesi’ne ait bir kreşte sorumlu olarak görev yapmaya başladı.

İzmir’in Çiğli ilçesinde okul servisinde unutulduktan sonra hayatını kaybeden minik Alperen’in babası Serkan Sakin, Çiğli Belediyesi Harmandalı Okul Öncesi Eğitim Merkezi sorumlusu oldu.
Yaklaşık 2 yıl önce İzmir’in Çiğli ilçesinde bir anaokulu servis minibüsünde unutulmasının ardından hayatını kaybeden 3 yaşındaki minik Alperen’in babası Serkan Sakin, Çiğli Belediyesi’ne ait bir kreşte sorumlu olarak görev yapmaya başladı. Zamanının büyük bir bölümünü çocuklarla geçiren Serkan Sakin, çocuklarla oyun oynamayı da ihmal etmiyor. Serkan Sakin, kendisi bu görevi layık gören Çiğli Belediyesi’ne teşekkür etti.

Davada ceza yağdı
İzmir’in Çiğli ilçesinde 15 Ağustos 2017’de anaokuluna gitmek için sabah saatlerinde evinden alınan ancak unutulduğu okul servis minibüsünde baygın bulunan 3 yaşındaki Alperen Sakin, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti. Bunun üzerine açılan davalarda okul sahibi Yurdagül İşgören 7 yıl 6 ay, servis şoförü Taner İşgören’e 6 yıl 8 ay, servis görevlisi Dilara Kamberler’e 5 yıl, okul müdürü Bekir Gül’e 3 yıl 20 gün, öğretmen Arzu Gülmez’e 2 yıl 6 ay okul görevlisi Ahmet Somun’a 2 yıl 6 ay hapis cezası verilmişti.

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