Minik Alperen’in öğretmeni duruşmaya gelmedi, karar çıkmadı

İzmir’de okul servis minibüsünde unutulmasının ardından yaşamını yitiren 3 yaşındaki Alperen Sakin’in ölümünde ihmali bulunduğu öne sürülen öğretmen Nurcan A.’nın yargılandığı ve bugün karar çıkması beklenen davada, tutuksuz sanık Nurcan A. duruşmaya katılmayınca hakim savunmasını yapabilmesi için süre vererek duruşmayı erteledi.

İzmir’in Çiğli ilçesinde okul servis minibüsünde unutulmasının ardından yaşamını yitiren 3 yaşındaki Alperen Sakin’in ölümünde ihmali bulunduğu öne sürülen öğretmen Nurcan A.’nın yargılanmasına devam edildi. Karşıyaka 2. Asliye Ceza Mahkemesindeki duruşmada minik Alperen’in annesi Buket ve babası Serkan Sakin ile taraf avukatları hazır bulunurken, tutuksuz sanık Nurcan A. ise duruşmaya gelmedi.

Sakin ailesinin avukatı, daha önceki duruşmada bilirkişi tarafından çözümlemesi yapılan olay gününe ait görüntülerin tekrar bilirkişiye gönderilmesini talep ettikleri dilekçeyi mahkemeye sundu. Sanık Nurcan A.’nın avukatı ise esasa yönelik savunmalarını hazırlamak için hakimden süre talep etti.

Olay gününe ait doğum günü kutlaması görüntülerinin tekrar bilirkişiye gönderilmesine yer olmadığına karar veren hakim, sanığın esasa yönelik savunmasını hazırlaması için süre vererek duruşmayı erteledi.