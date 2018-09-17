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Minik Alperen'in ölümüne ilişkin yeni dava

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.09.2018 23:31 | Son Güncelleme

Baba Serkan Sakin: "(İlçe Milli Eğitim Müdürü ve şube müdürleri hakkındaki dava) Bu kadar ihmalkarlık varken denetleyici mercinin göz yumması içler acısı bir durum. Kabul edilebilir bir olay değil. Yılmadık, hakkımızı sonuna kadar arayacağız"

İZMİR (AA) - İzmir'in Çiğli ilçesinde okul servis minibüsünde unutulmasının ardından yaşamını yitiren 3 yaşındaki Alperen Sakin'in babası Serkan Sakin İlçe Milli Eğitim Müdürü ve 2 şube müdürü hakkında dava açılmasına ilişkin, "Bu kadar ihmalkarlık varken denetleyici mercinin göz yumması içler acısı bir durum. Kabul edilebilir bir olay değil. Yılmadık, hakkımızı sonuna kadar arayacağız." dedi.

Sakin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, oğlunun ölümüne ilişkin açılan yeni davanın takipçisi olacaklarını, haklarını aramaya devam edeceklerini söyledi.

Müfettişlerce kreşlere denetleme yapılacağı zaman kreş yetkililerine haber verildiğini savunan Sakin, "Denetleme haber verilerek mi yapılır. En büyük abesle iştigal burada yapılıyor. Haber verilmeden yapılmış olsaydı bu denetlemeler Alperen bugün yaşayacaktı. Bu zamana kadar 2 gün öncesinden haber verip sonra gelip teftiş yapılıyorsa bu kadar eksik varsa öğretmenlerin servis ablasının, vasıfsız elemanların bu kuruma adım atmaları hata." ifadesini kullandı.

Sakin, şunları kaydetti:

"Bu kadar ihmalkarlık varken denetleyici mercinin göz yumması içler acısı bir durum. Kabul edilebilir bir olay değil. Yılmadık, hakkımızı sonuna kadar arayacağız. Başka Alperenler gitmesin. Suçlu olan kişileri assanız ne olacak. Çocuğum geri gelmeyecek ancak o acıyı biz biliyoruz. Başka anne baba inşallah yaşamaz. Evlatlarımızın canını sokakta bulmadık. Bir insanın canıyla oynayabilecek, bunu ihmal edebilecek insanların bu kurumlarda çalışması kesinlikle hata. Herkes kendi görevini yapmak durumunda. Hapis cezalarını az buluyorum. Böyle bir kurumun başında iş yapmalarını düşünmek bile istemiyorum."

- Olay

Çiğli ilçesinde 15 Ağustos 2017'de anaokuluna gitmek için sabah evinden alınan ancak unutulduğu okul servis minibüsünde baygın bulunan 3 yaşındaki Alperen Sakin, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti.

19 Temmuz'da görülen karar duruşmasında Alperen Sakin'in ölümünde ihmali oldukları ve delilleri yok etmeye teşebbüs ettikleri gerekçesiyle 6 sanık hakkında 5 yıldan 9 yıla kadar hapis cezaları verilmişti.

İlçe Milli Eğitim Müdürü ve 2 şube müdürü hakkında da "ihmal suretiyle görevi kötüye kullanma" suçlamasıyla dava açılmıştı. 3 kişi hakkında 3 aydan 1 yıla kadar hapis cezası talep edilmişti.

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alperen sakin dava Okul Servisi Serkan Sakin

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