Minik Alperen'in ölümüne ilişkin yeni dava

İZMİR (AA) - İzmir'in Çiğli ilçesinde okul servis minibüsünde unutulmasının ardından yaşamını yitiren 3 yaşındaki Alperen Sakin'in babası Serkan Sakin İlçe Milli Eğitim Müdürü ve 2 şube müdürü hakkında dava açılmasına ilişkin, "Bu kadar ihmalkarlık varken denetleyici mercinin göz yumması içler acısı bir durum. Kabul edilebilir bir olay değil. Yılmadık, hakkımızı sonuna kadar arayacağız." dedi.

Sakin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, oğlunun ölümüne ilişkin açılan yeni davanın takipçisi olacaklarını, haklarını aramaya devam edeceklerini söyledi.

Müfettişlerce kreşlere denetleme yapılacağı zaman kreş yetkililerine haber verildiğini savunan Sakin, "Denetleme haber verilerek mi yapılır. En büyük abesle iştigal burada yapılıyor. Haber verilmeden yapılmış olsaydı bu denetlemeler Alperen bugün yaşayacaktı. Bu zamana kadar 2 gün öncesinden haber verip sonra gelip teftiş yapılıyorsa bu kadar eksik varsa öğretmenlerin servis ablasının, vasıfsız elemanların bu kuruma adım atmaları hata." ifadesini kullandı.