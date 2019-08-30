Minik Alperen'in tedavisi için 5 bin liralık test yapılması gerekiyor

Burhan CEYHAN/ AYDIN, (DHA)- AYDIN'ın İncirliova ilçesinde yaşayan 3 çocuklu Aliye (30) ve Kemal Orgin (39) çiftinin 'dirençli epilepsi' hastası olan 16 aylık oğulları Alperen'in tedavisi, hastalığın kalıtımsal sebebini tanımlamak için gerekli olan 'Tüm ekzom dizi analizi' (WES) testinin yapılabilmesi için gerekli olan 5 bin TL temin edilemediğinden yarım kaldı. Aile, 9 aydır küçük Alperen'in iyileşmesi için uğraştıklarını söyleyerek yetkililerden yardım istedi. Cumhuriyet Mahallesi'nde yaşayan Aliye -Kemal Orgin çiftinin o dönemde 7 aylık olan bebekleri Alperen Orgin, 19 Aralık 2018 tarihinde mama yediği sırada rahatsızlandı ve dili içine kaçtı. Bir firmada asgari ücretle kamyon şoförlüğü yapan Kemal Orgin, oğlunun içine kaçan dilini eliyle çıkardı. Kendi imkanlarıyla minik Alperen'i doğduğu özel hastaneye götürdü. Burada nöbet geçirmesi ve dilinin sürekli içeri kaçması nedeniyle Alperen, Adnan Menderes Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Burada çocuğun 'dirençli epilepsi' hastası olduğu teşhisi kondu. 9 aydan beri hastanelerden eve gelemeyen Orgin çiftinin minik oğullarının hastalığının kalıtımsal sebebinin tanımlanması için özel bir laboratuvarda, WES testinin yapılıp, kök hücreye inilmesi gerekiyor. Ancak bu test için gerekli olan 5 bin TL temin edilemeyince minik Alperen'in tedavisi yapılamadı. 'GÖZYAŞINA HAKİM OLMADI' Anne Aliye Orgin, "Eşim asgari ücretle kamyon şoförlüğü yapıyor. Evimiz kira, her ay 800 TL kira ödüyoruz. Çocuğumun ilaç masrafları 300 TL tutuyor. Geçimimizi zor sağlarken, çocuğumun bu hale gelmesi bizi çok üzdü. 5 bin TL para bulunursa Alperen'in testi yapılacak. Başka hastalığı var mı yok mu, tam hastalığı nedir belli olacak. 9 aydan beri sürekli hastanelerdeyiz. Bu test de Ankara ve İstanbul'da özel laboratuvarda yapılıyor. Yardım için Kaymakamlık Sosyal Yardımlaşma Vakfı'na başvurduk ama onlar da 'Eşinizin sigortası var, biz size 15 gün içinde döneriz' dediler. Her gün bir ömür geçiyor. Hastalığın ilerlemesinden korkuyoruz. Ne olur bize yardım edin" diyerek gözyaşı döktü.

