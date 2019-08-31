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Minik Alperen'in tedavisine devlet desteği

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.08.2019 14:03 | Son Güncelleme

Aydın'da "dirençli epilepsi" teşhisi konan ve hastalığın kalıtımsal nedeninin belirlenmesi için özel bir hastanede yapılabilen testlerin masrafları İl Sağlık Müdürlüğü tarafından karşılanacak

Aydın'ın İncirliova ilçesinde "dirençli epilepsi" teşhisi konulan ve özel bir hastanede yapılabilen özel testler için sosyal medyada yardım çağrısı yapılan Alperen Olgin'in tedavi masraflarını Aydın İl Sağlık Müdürlüğü üstlendi.

İlçede yaşayan Aliye (30) ve Kemal (39) Orgin'in 16 aylık bebekleri Alperen'e 8 aylıkken Adnan Menderes Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi'nde "dirençli epilepsi" teşhisi kondu.

Doktorlar, minik Alperen'in hastalığının kalıtımsal sebebini tanımlamak için "tüm ekzom dizi analizi" testinin yapılması gerektiğini söyledi.

Bunun üzerine araştırma yapan aile, İstanbul'da özel bir hastanede yapılabilen test için 5 bin liraya ihtiyaç olduğunu öğrenince yardım çağrısında bulundu.

Konunun sosyal medyada gündeme gelmesi üzerine sanatçı Haluk Levent, yardım yapılması için sosyal medya hesabından destek verdi.

Aile ile görüşen Aydın İl Sağlık Müdürlüğü de Alperen'in tedavisinin üstlenileceğini bildirdi.

Müdürlükten yapılan açıklamada, "Aydın İl Sağlık Müdürlüğü olarak Alperen'in tedavisinin tamamlanması için aile ve ilgili tıbbi birimlerle tüm ön görüşmeler yapılmış olup tedavisi müdürlüğümüz tarafından üstlenilmiştir. Desteğini esirgemeyen tüm sağlık çalışanlarımıza teşekkür ediyoruz." ifadelerine yer verildi.

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alperen Aydın dirençli epilepsi tedavi yardım

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