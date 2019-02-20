Minik Alperen’in yaşamını yitirdiği okulun bahçesinde çocuklar şarkı söyleyip oyunlar oynamış

İzmir’de okul servis minibüsünde unutulmasının ardından yaşamını yitiren 3 yaşındaki Alperen Sakin’in ölümünde ihmali bulunduğu öne sürülen öğretmen Nurcan A.’nın yargılandığı davada, olay günü anaokulunda çekilen fotoğrafları ve videoları inceleyen bilirkişi, görüntülerde çocukların öğretmen eşliğinde oyunlar oynayıp şarkılar söylediğini belirtti.

İzmir’in Çiğli ilçesinde okul servis minibüsünde unutulmasının ardından yaşamını yitiren 3 yaşındaki Alperen Sakin’in ölümünde ihmali bulunduğu öne sürülen öğretmen Nurcan A.’nın yargılanmasına devam edildi. Karşıyaka 2. Asliye Ceza Mahkemesindeki duruşmada minik Alperen’in annesi Buket ve babası Serkan Sakin ile tutuksuz sanık Nurcan A. ve taraf avukatları hazır bulundu.

Tanıklık yapan velinin getirdiği, olay günü anaokulunda düzenlenen doğum günü partisine ait fotoğraf ve videoları inceleyen bilirkişi, raporunu mahkemeye sundu. Bilirkişi raporunda, olayın gerçekleştiği anaokulunun bahçesinde çekilen videoda bir grup çocuğun bir grup çocuğun öğretmen eşliğinde oynadığını ve bir doğum günü kutlaması yapıldığını belirtti. Çocukların palyaço eşliğinde oyun oynadığını ifade eden bilirkişi, öğretmen eşliğinde çocukların şarkı söylediklerini dile getirdi.

Hakim, tarafların bilirkişi raporunu incelemesi için süre vererek duruşmayı erteledi.