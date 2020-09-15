HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Minik Alya'dan geriye düğündeki görüntüleri kaldı

Minik Alya'dan geriye düğündeki görüntüleri kaldı

DÜNYA HABERLERİ  | 15.09.2020 16:31 | Son Güncelleme

İzmir Kınık'ta akşam bamya yemeği yedikten sonra fenalaşıp kaldırıldığı hastanede ölen 3 yaşındaki Alya Yılmaz'ın 20 gün önce bir yakınlarının düğününde oynarken çekilen görüntüleri ortaya çıktı.

Minik Alya'dan geriye düğündeki görüntüleri kaldı

İzmir Kınık'ta oturan Yılmaz ailesi, geçen cumartesi akşamı bamya yemeği yedi. Bir süre sonra Gökhan Yılmaz, bulantı ve kusma şikayetiyle Kınık Devlet Hastanesi'ne başvurdu. Serum takılan Yılmaz, tedavisinin tamamlanmasının ardından eve gönderildi. İlerleyen saatlerde, eşi Hülya Yılmaz ile kızı Alya Yılmaz da rahatsızlandı. Komşu kent Manisa'nın Soma ilçesine otomobille götürülen anne ve kızı, tedavilerinin ardından taburcu edildi. Gece fenalaşan Alya Yılmaz, tekrar Soma'da hastaneye götürüldü. Yapılan müdahalelere rağmen Alya Yılmaz kurtarılamadı. Alya Yılmaz'ın cansız bedeni, İzmir Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Yapılan işlemler sonrası çocuğun cenazesi yakınlarına teslim edildi. Alya Yılmaz, dün kentte toprağa verildi. Alya'nın ölüm nedeni araştırılıyor.

ALYA'YA AİT GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI

Ölümüyle üzüntü yaratan minik Alya'ya ait görüntüler, ortaya çıktı. İlk olarak 20 gün önce bir yakınlarını düğününe giden Alya'nın neşeyle oynadığı o anlar, dikkati çekti. Bir diğer görüntüde ise Alya'nın bir parkta çekilmiş görüntüleri yer aldı. Son olarak Alya'nın 1 yıl önce dedesinin çiftliğindeki görüntüleri bulunuyor. Tüm bu görüntüler, ölen çocuğun yakınlarına hatıra kalırken izleyenlerde üzüntü yarattı.

ALYA1

ALYA2

Kaynak: DHA

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Bu kumaş koronavirüsü öldürüyor! Bu kumaş koronavirüsü öldürüyor!
Borrell'den Türkiye açıklaması: Zıtlaşırsak sorunu çözemeyizBorrell'den Türkiye açıklaması: Zıtlaşırsak sorunu çözemeyiz
Tuzak radar uygulaması sona eriyor!Tuzak radar uygulaması sona eriyor!
En Çok Okunan Haberler
Birçok ilde düğmeye basıldı! Çok sayıda gözaltı
Birçok ilde düğmeye basıldı! Çok sayıda gözaltı
Bu tuzağa düşmeyin! 20 dakikada 60 bin TL kaptırdı
Bu tuzağa düşmeyin! 20 dakikada 60 bin TL kaptırdı
Suna Kıraç hayatını kaybetti
Suna Kıraç hayatını kaybetti
Çukur'da Yamaç devri kapandı! Sosyal medyada gündem oldu
Çukur'da Yamaç devri kapandı! Sosyal medyada gündem oldu
Sosyal medyada yayılan video olay oldu: Irkçı kadın tutuklansın
Sosyal medyada yayılan video olay oldu: Irkçı kadın tutuklansın
Kritik uyarı: Cuma günü tüm Türkiye'de etkili olacak
Kritik uyarı: Cuma günü tüm Türkiye'de etkili olacak
İlginizi Çekebilir
Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!
Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!
Miçotakis'ten flaş gelişme: Erdoğan ile görüşmeye hazırım
Miçotakis'ten flaş gelişme: Erdoğan ile görüşmeye hazırım
Çapalama makine modelleri ve fiyatları
Çapalama makine modelleri ve fiyatları
'Bir lider ne kadar sert ve acımasızsa, o kadar iyi anlaşıyorum'
'Bir lider ne kadar sert ve acımasızsa, o kadar iyi anlaşıyorum'
Kanadalı yargıç Müslüman kadından 5 yıl sonra özür diledi
Kanadalı yargıç Müslüman kadından 5 yıl sonra özür diledi
Diğer Haberler
Almanya 1500 sığınmacıyı daha kabul etmeyi planlıyor
Almanya 1500 sığınmacıyı daha kabul etmeyi planlıyor
Borrell'den Türkiye açıklaması: Zıtlaşırsak sorunu çözemeyiz
Borrell'den Türkiye açıklaması: Zıtlaşırsak sorunu çözemeyiz
10 bin ördek Tayland tarlalarını 'işgal etti'
10 bin ördek Tayland tarlalarını 'işgal etti'
Maske olarak yüzüne yılan sardı
Maske olarak yüzüne yılan sardı
Almanya'dan aşı ile ilgili önemli açıklama
Almanya'dan aşı ile ilgili önemli açıklama
Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti Serrac istifa edecek!
Ülkeyi sarsan istifa iddiası!
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.