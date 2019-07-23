Minik Asmin için ilik kampanyası

Nuri PİR/ADANA, (DHA)- DİYARBAKIR'da, soğuk algınlığı şikayetiyle hastaneye götürülen ve 'Ağır Kombine İmmün Yetmezlik (AKİY)' teşhisi konulan 2 aylık Asmin Sarya Ceylan için kemik iliği kampanyası başlatıldı. Anne Fikriye Ceylan, Adana'da kemik iliği bankası bulunduğu için çocuklarını alıp, kente yerleşti. Ceylan, "Doktorlar kemik iliği nakli yapılmazsa çocuğumun 6 ay içinde hayatını kaybedeceğini söylüyor. İnsanlar bağış yapmaktan çekiniyor. Lütfen insanlar artık bilinçlensin" dedi. Diyarbakır'da, oturan apartman görevlisi Murat (35) ve Fikriye Ceylan (31) çiftinin 2 ay önce, Asmin Sarya ismini verdikleri kız çocuğu dünyaya geldi. Ceylan çifti, 1 ay önce soğuk algınlığı şüphesiyle Asmin Sarya'yı aile hekimine götürdü. Aile hekiminin Diyarbakır Devlet Hastanesi'ne sevk ettiği Asmin Sarya'nın kan tahlilinde beyaz küre değeri düşük çıktı. Yoğun Bakım Ünitesi'nde tedaviye alınan Asmin Sarya'ya, Alerji ve İmmünoloji servisinde yapılan tahliller sonucu çok nadir görülen 'Ağır Kombine İmmün Yetmezlik' teşhisi konuldu. DİYARBAKIR'DAN ADANA'YA TAŞINDILAR Kızlarının kemik iliği nakli yapılmazsa 6 ay içinde hayatını kaybedeceğini öğrenen Ceylan çifti bu haberle yıkıldı. Maddi imkanları yetersiz olması ve Diyarbakır'da kemik iliği bankası bulunmaması nedeniyle, Fikriye Ceylan, yanına oğlu Hamza ve kızı Asmin Sarya'yı da alarak kemik iliği bankası olan Adana'daki kayınvalidesinin evine taşındı. Minik Asmin, Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde destekleyici tedaviye başladı. Bu sırada Ceylan ailesi, kızlarının iyileşebilmesi için uygun donör bulmak amacıyla kampanya başlattı. İNSANLAR BAĞIŞ YAPMAKTAN ÇEKİNİYOR Fikriye Ceylan, Ağır Kombine İmmün Yetmezlik'in de alt dalları bulunduğuna dikkat çekerek, tam olarak tespit edilebilmesi için ABD'de bir merkeze kan örneği gönderildiğini kaydetti. Kızının ne kadar erken donör bulunursa o kadar hızlı iyileşeceğini belirten Ceylan, kök hücre bağışı kampanyasına destek istedi. Kızı için gözyaşı döken Ceylan, "Doktorlar kemik iliği nakli yapılmazsa çocuğumun 6 ay içinde vücudunda yaralar çıktıktan sonra hayatını kaybedeceğini söylüyor. İnsanlar bağış yapmaktan çekiniyor. İnsanlar donör olmaktan korkuyor. Lütfen insanlar artık bilinçlensin. Donör olmanın bir zorluğu yok. Biz bu kampanyanın yayılmasını istiyoruz. Daha çok insan Kızılay'a kök hücre için başvursun. Belki kızım için uygun donör bulunur" diye konuştu.

