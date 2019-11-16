HABER

Minik Asya için ilik nakli kampanyası başlatıldı 

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.11.2019 21:57 | Son Güncelleme

İZMİR'de, 'Paroksismal nokturnal hemoglobinüri' (PNH) hastalığı nedeniyle yaklaşık bir buçuk yıldır ilik nakli bekleyen 6 yaşındaki Asya Soylu'nun ailesi, kampanya başlattı.

İZMİR'de, 'Paroksismal nokturnal hemoglobinüri' (PNH) hastalığı nedeniyle yaklaşık bir buçuk yıldır ilik nakli bekleyen 6 yaşındaki Asya Soylu'nun ailesi, kampanya başlattı. 'Gen ikizin seni arıyor' adlı kampanya kapsamında, bir alışveriş merkezine getirilen Kızılay aracında kan bağışları alındı.
İzmir'de PNH hastalığı nedeniyle yaklaşık bir buçuk yıldır ilik nakli bekleyen Asya'nın ailesi, hasta çocuklar için ilik nakli kampanyası başlattı. Kızılay'ın, sivil toplum kuruluşlarının ve özel bir anaokulu çalışanlarının da destek verdiği 'Gen ikizin seni arıyor' adlı kampanya kapsamında, gönüllüler tüm gün boyunca kan verdi. Kızılay aracının içinde 3 tüp kan veren bağışçılar, Asya ve onun gibi ilik nakli bekleyen çocuklara umut oldu. Bornova'da bir alışveriş merkezinde düzenlenen etkinlikte, Asya'nın ailesinin yanı sıra, Asya'nın okuduğu özel bir anaokulunun öğretmen ve öğrencileri de gönüllü olarak görev aldı. Minik Asya herkesi donör olmaya davet ederek, "Bugün burada güzel bir şey yapmak istedik. Kan vermemiş olan insanlar gelip kan veriyor, kan veren insanlar da onlara yardım ediyor. Daha güzel oluyor. Bu hiç bitmeyecek, hep devam edecek. Genetik ikizinizi bulup da hayat kurtarın. Hayal ediyorum, bir gün herkes kan verecek ve çocuklar hiç hasta olmayacak" dedi.
'TEK UMUDUMUZ KISA SÜREDE DONÖRÜN BULUNMASI'
Asya'nın genetik ikizini bulmak için yola çıktıklarını söyleyen baba Ercan Soylu, "Donör arayışını sadece Asya üzerinden değil, tüm çocuklara yönelik yapıyoruz. Biz bu arayışı kendimize bir görev olarak benimsedik. Türkiye'de ve yurtdışındaki tüm hastalara umut olmak için bu etkinlikleri yapıyoruz. İlik nakli, Türkiye'de ve dünyada genetik ikiz aradığımız anlamına geliyor. Almanya'da 5 milyonun üzerinde donör listesi varken, Türkiye'de bu daha yarım milyon olmadı. Amacımız herkesi bilinçli bir şekilde donör olmaya davet etmek, onlara bir insana can olabilmesi için gereken imkanın damarlarında akan canın içinde olduğunu bilmesini sağlamak. Asya'nın tek çözümü ilik nakli olması. İki haftadır vücudundaki bozuk hücrenin vücuduna zarar vermemesi için damar yoluyla alınan bir ilaç kullanıyoruz. Bu ilaç bozuk hücreyi dondurarak, Asya'nın fiziksel olarak herhangi bir sorun yaşamaması için destek veriyor. Tek umudumuz kısa sürede donörün bulunması ve nakil olması. Fiziksel olarak bir sıkıntısı yok şu an, fakat enfeksiyon kapmaması için dışarıdaki hastalıklardan korunmak için maske takıyor" dedi.
Özel bir anaokulunun kurucusu olan Mustafa Yılmaz ise, "Asya bizim 5 yaş grubundaki öğrencimiz. Asya'yı okulumuzda kabul ettikten sonra daha fazla bir şey yapabilir miyiz diye düşündük. Gönüllü çalışanlarımızla ve ailesiyle birlikte bir proje geliştirdik. İlk etapta okulumuzda toplu bir kan bağışı yaptık. İkinci olarak da bu projeye destek verenlerle beraber kampanyamızı devam ettiriyoruz. Asya gibi yüzlerce, binlerce kök hücre nakli bekleyen hastaya umut olmak için yola çıktık" diye konuştu.
Kan veren bağışçılardan Ali Şengül de, "Çok mutluyum, iyi bir şeye vesile olduğum için. Umarım güzel bir yere gider, bir çocuğun iyileşmesine vesile olmuş oluruz. Hiç yoksa her sene bir kere kan verilsin. Başka bir insanın hayatını kurtarıyorsunuz, bundan daha güzel bir şey olabilir mi?" şeklinde konuştu.

PARTNEREmekliler bu habere dikkat!Emekliler bu habere dikkat!
2 katlı evde çıkan yangın paniğe neden oldu2 katlı evde çıkan yangın paniğe neden oldu
Şarampole devrilen otomobilin sürücüsü öldüŞarampole devrilen otomobilin sürücüsü öldü
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

MasterChef Ekin tüm Türkiye'nin tanıdığı ismin kuzeni çıktı

MasterChef Ekin tüm Türkiye'nin tanıdığı ismin kuzeni çıktı

Karaköy'deki görüntüler çok konuşulmuştu! Karar verildi

Karaköy'deki görüntüler çok konuşulmuştu! Karar verildi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan emeklilikte yaşa takılanlar açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan emeklilikte yaşa takılanlar açıklaması

Sular durulmuyor! Yüzde 50'lik zam ülkeyi karıştırdı

Sular durulmuyor! Yüzde 50'lik zam ülkeyi karıştırdı

Galatasaray'dan Radamel Falcao açıklaması

Galatasaray'dan Radamel Falcao açıklaması

İBB Başkanı İmamoğlu'ndan bir zam açıklaması daha!

İBB Başkanı İmamoğlu'ndan bir zam açıklaması daha!

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Gaziantep'te cami inşaatı kazasında endişeli bekleyiş sürüyor

Gaziantep'te cami inşaatı kazasında endişeli bekleyiş sürüyor

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

10 Kasım'daki tartışma yaratan görüntülere MEB'den soruşturma

10 Kasım'daki tartışma yaratan görüntülere MEB'den soruşturma

Flaş açıklama! Yerin 13 metre altında Suriye sınırında bulundu

Flaş açıklama! Yerin 13 metre altında Suriye sınırında bulundu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Son dakika: Antalya'nın Elmalı ilçesinde 4.4 büyüklüğünde deprem

Antalya'da korkutan deprem!

İstanbul'da feci ölüm! Üzerine TIR devrildi

İstanbul'da feci ölüm! Üzerine TIR devrildi

Son dakika: Karaköy'deki görüntüler çok konuşulmuştu! Karar verildi

Karaköy'deki görüntüler çok konuşulmuştu! Karar verildi

Karabük’te trafik kazası: 3 ölü, 2 yaralı

Feci kaza! Ölü ve yaralılar var

İBB Başkanı İmamoğlu'ndan bir zam açıklaması daha!

İBB Başkanı İmamoğlu'ndan bir zam açıklaması daha!

'Siri' sayesinde hayata tutundu

'Siri' sayesinde hayata tutundu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.