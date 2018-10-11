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"Minik ayaklar" bu kış üşümeyecek

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.10.2018 19:36 | Son Güncelleme

Aydın'ın Efeler ve Yenipazar ilçelerinde ihtiyaç sahibi 385 ilkokul öğrencisine bot ve spor ayakkabı yardımında bulunuldu

Aydın'ın Efeler ve Yenipazar ilçelerinde Türk Kızılayı tarafından ihtiyaç sahibi 385 ilkokul öğrencisine ayakkabı dağıtıldı.

Türk Kızılayı ve bir ayakkabı firmasının iş birliğiyle Efeler'de 255, Yenipazar'da ise 130 ihtiyaç sahibi öğrenciye bot ve spor ayakkabı ile kırtasiye yardımında bulunuldu.

Çeştepe İlkokulu'nda, öğrencilerin halk oyunu gösterisinin ardından çocuklara ayakkabıları hediye edildi. Yeni ayakkabılarını alan çocuklar büyük mutluluk yaşadı.

Efeler Kaymakamı Cemal Şahin, gazetecilere yaptığı açıklamada, hayata geçirilen projenin çok anlamlı olduğunu ve öğrencilerin yüzündeki mutluluğun kendilerini çok sevindirdiğini söyledi.

Şahin, "Kızılay, yurt içi ve dışında her zaman göğsümüzü kabartan bir yardım kuruluşumuz. Olağanüstü dönemlerde insanların yardımına koşan ve kriz dönemlerinde insanlarımızı destekleyen kuruluşumuz. Bizler de mülki idari amirleri olarak birlikte çalışmaktan keyif alıyoruz." dedi.

Türk Kızılayı Yönetim Kurulu Üyesi Cengiz Yurdabekçi ise bu tip projeleri yapmaya devam edeceklerini bildirdi.

Programa, Türk Kızılayı Genel Merkez Yönetim Kurulu Üyesi Ercan Tan, Eskişehir Şube Başkanı Yüksel Girgin, İzmir Karşıyaka Şube Başkanı Kamil Karadeniz ve Aydın Şube Başkanı Bekir Sıtkı Pekmezci ile ayakkabı şirketinin Genel Müdürü Tahir Bayraksoy da katıldı.

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