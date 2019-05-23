HABER

Minik Ayaz'a babasından ilik nakli yapıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.05.2019 11:19 | Son Güncelleme

İZMİR'in Karabağlar ilçesinde yaşayan Gülümser- Can Gök çiftinin çocukları lösemi hastası 5 yaşındaki Ayaz'a, babasından yarı uyumlu ilik nakli gerçekleştirildi.

Minik Ayaz'a babasından ilik nakli yapıldı

Mehmet CANDAN / İZMİR, (DHA)- İZMİR'in Karabağlar ilçesinde yaşayan Gülümser- Can Gök çiftinin çocukları lösemi hastası 5 yaşındaki Ayaz'a, babasından yarı uyumlu ilik nakli gerçekleştirildi.
Karabağlar'ın Aydın Mahallesi'nde yaşayan aşçı Can Gök (34) ile eşi ev kadını Gülümser Gök'ün (26), 2014 yılının Ekim ayında dünyaya gelen çocukları Ayaz, 6 aylıkken yüksek ateş şikayetiyle Ege Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedaviye alınan Ayaz'a 'akut lenfobastik lösemi' teşhisi konuldu. Yaklaşık 1,5 yıllık tedavisinin ardından sağlığına kavuşan Ayaz'ın hastalığı yeniden nüksetti. Aynı hastanenin Çocuk Hematoloji Bölümü'nde tedaviye alınan Ayaz'a kemoterapi uygulandı. Ardından Ayaz'a ilik nakli için uygun donör aranmaya başlandı. Doktorlar, uygun ilik bulunamayınca haploidentik (yarı uyumlu) nakil kararı aldı. Doktorlar, baba Can Gök'ten nakli geçen salı günü gerçekleştirdi. Baba Can Gök, yapılan naklin durumunun 1 ay içinde belli olacağını ve güzel sonuçlar almayı ümit ettiklerini söyledi. Yapılan naklin yarı uyumlu olmasından dolayı ilik arayışına devam ettiklerini dile getiren baba Gök, kök hücre bağışında bulunulması çağrısını yineledi. Ayaz'a babasından alınan ilik uyum sağlamazsa bu kez anneden yarı uyumlu nakil işlemi gerçekleştirileceği belirtildi.

FOTOĞRAFLI

Minik Ayaz'a babasından ilik nakli yapıldıMinik Ayaz'a babasından ilik nakli yapıldıMinik Ayaz'a babasından ilik nakli yapıldıMinik Ayaz'a babasından ilik nakli yapıldı

PARTNERGizem Karaca'ya dolandırıcı şoku!Gizem Karaca'ya dolandırıcı şoku!
Yavru kedi, otomobil motorunda İstanbul'dan Antalya'ya geldiYavru kedi, otomobil motorunda İstanbul'dan Antalya'ya geldi
Urartuların baraj gölünde yüzüp, kanoyla gezdilerUrartuların baraj gölünde yüzüp, kanoyla gezdiler
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

İngiliz basınından flaş iddia: May'in istifa etmesi bekleniyor!

İngiliz basınından flaş iddia: May'in istifa etmesi bekleniyor!

Bakan Soylu, 'aç kalacaklar' demişti! İşte detaylar...

Bakan Soylu, 'aç kalacaklar' demişti! İşte detaylar...

Turabi şampiyon oldu! Kazandığı para...

Turabi şampiyon oldu! Kazandığı para...

Bakan'dan uyarı! 2 bin TL cezası var

Bakan'dan uyarı! 2 bin TL cezası var

Tunceli Belediyesi'nden tartışma yaratan karar!

Tunceli Belediyesi'nden tartışma yaratan karar!

Skandal tasarı kabul edildi: Türkiye çıkarılsın!

Skandal tasarı kabul edildi: Türkiye çıkarılsın!

İlginizi Çekebilir

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

Toplantı halinde basıldılar: Çok sayıda gözaltı var!

Toplantı halinde basıldılar: Çok sayıda gözaltı var!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Denizde parlayan cisim bulunmuştu! Bu kez de...

Denizde parlayan cisim bulunmuştu! Bu kez de...

Yeni askerlik sistemiyle ilgili flaş açıklama!

Yeni askerlik sistemiyle ilgili flaş açıklama!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Halıya sarıp kaçırdılar, çıplak fotoğraflarını çekip şantaj yaptılar

Halıya sarıp kaçırdılar, çıplak fotoğraflarını çekip...

Ümraniye Cezaevi'ne yangın ihbarı!

Ümraniye Cezaevi'ne yangın ihbarı!

Son dakika: FETÖ'nün futbol yapılanması davasında flaş gelişme!

FETÖ'nün futbol yapılanması davasında flaş gelişme!

Yatarken baş ucuna koydukları cep telefonu bomba gibi patladı

Baş ucuna koydukları cep telefonu bomba gibi patladı

Çiftlik Bank vurguncularının özel yazışmaları ortaya çıktı

Çiftlik Bank vurguncularının özel yazışmaları ortaya çıktı

İBB ekipleri de Abdülkadir Nişancı'yı arıyor

İBB ekipleri de Abdülkadir Nişancı'yı arıyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.