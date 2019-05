Minik Ayaz'a babasından ilik nakli yapıldı

Mehmet CANDAN / İZMİR, (DHA)- İZMİR'in Karabağlar ilçesinde yaşayan Gülümser- Can Gök çiftinin çocukları lösemi hastası 5 yaşındaki Ayaz'a, babasından yarı uyumlu ilik nakli gerçekleştirildi.

Karabağlar'ın Aydın Mahallesi'nde yaşayan aşçı Can Gök (34) ile eşi ev kadını Gülümser Gök'ün (26), 2014 yılının Ekim ayında dünyaya gelen çocukları Ayaz, 6 aylıkken yüksek ateş şikayetiyle Ege Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedaviye alınan Ayaz'a 'akut lenfobastik lösemi' teşhisi konuldu. Yaklaşık 1,5 yıllık tedavisinin ardından sağlığına kavuşan Ayaz'ın hastalığı yeniden nüksetti. Aynı hastanenin Çocuk Hematoloji Bölümü'nde tedaviye alınan Ayaz'a kemoterapi uygulandı. Ardından Ayaz'a ilik nakli için uygun donör aranmaya başlandı. Doktorlar, uygun ilik bulunamayınca haploidentik (yarı uyumlu) nakil kararı aldı. Doktorlar, baba Can Gök'ten nakli geçen salı günü gerçekleştirdi. Baba Can Gök, yapılan naklin durumunun 1 ay içinde belli olacağını ve güzel sonuçlar almayı ümit ettiklerini söyledi. Yapılan naklin yarı uyumlu olmasından dolayı ilik arayışına devam ettiklerini dile getiren baba Gök, kök hücre bağışında bulunulması çağrısını yineledi. Ayaz'a babasından alınan ilik uyum sağlamazsa bu kez anneden yarı uyumlu nakil işlemi gerçekleştirileceği belirtildi.