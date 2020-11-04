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  4. Minik Ayda’nın annesi Fidan Gezgin gözyaşları içinde toprağa verildi

Minik Ayda’nın annesi Fidan Gezgin gözyaşları içinde toprağa verildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.11.2020 14:36 | Son Güncelleme

İzmir’deki depremde Rıza Bey Apartmanı enkazından 91 saat sonra kurtarılan 3 yaşındaki Ayda Gezgin’in aynı enkazda hayatını kaybeden annesi Fidan Gezgin (38), son yolculuğuna uğurlandı. Deprem sırasında evde bulunmayan baba Uğur Gezgin ve oğlu Atakan Gezgin, el ele tutuşarak cenaze törenine katıldı. Öte yandan Ayda ve anne Fidan Gezgin’in depremden sadece 10 dakika önce parktan eve döndükleri öğrenilirken, acılı eş Gezgin "Depremden bir dakika önce WhatsApp’tan çevrim içi olmuş." dedi.

İzmir’de meydana gelen depreme Rıza Bey Apartmanı’nda annesi ile birlikte olduğu evinde yakalanan Ayda Gezgin (3), depremden tam 91. saat sonra kurtarıldı.

Ayda ile aynı enkazda olan ve hayatını kaybeden mağaza müdürü anne Fidan Gezgin (38) için Hacılarkırı Mezarlığında cenaze töreni düzenlendi. Anne Gezgin’in cenazesi, depremde hayatını kaybeden diğer kişilerin bulunduğu alana defnedildi. Cenaze töreninde Gezgin ailesinin yakınları gözyaşı döktü.

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DEPREMDEN 10 DAKİKA ÖNCE PARKTAN EVE DÖNMÜŞLER

Törene, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ve İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger de katıldı.

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Baba Uğur Gezgin ve oğlu Atakan Gezgin’in deprem sırasında evde bulunmadığı, Ayda ve anne Fidan Gezgin’in ise depremden 10 dakika önce parktan eve döndükleri öğrenildi.

anne kız

BABA VE OĞUL EL ELE TUTUŞTU

Deprem sırasında evde bulunmayan baba Uğur Gezgin ve oğlu Atakan Gezgin, el ele tutuşarak cenaze törenine katıldı.

el ele

Rıza Bey Apartmanı'nda 91. saatte mucize! 3 yaşındaki Ayda Gezgin enkazdan sağ olarak çıkarıldıRıza Bey Apartmanı'nda 91. saatte mucize! 3 yaşındaki Ayda Gezgin enkazdan sağ olarak çıkarıldı

ACILI EŞ: BİNALARI DENETLEYİN

Ayda Gezgin’in babası Uğur Gezgin, aynı enkazda yaşamını yitiren anne Fidan Gezgin’in cenaze töreninde konuştu. Önce Bornova Belediye Başkanı Mustafa İduğ’un taziyesini kabul ederken, “Başkanım binaları denetleyin, bizim binada kolon kesilme durumu yoktu” diyen Uğur Gezgin, daha sonra baş sağlığı dileyen CHP Genel Başkan Yardımcısı Engin Özkoç’a da binaların denetlenmesi çağrısında bulundu. Gezgin, depremden 20 dakika önce eşiyle telefonda konuştuğunu, depremden bir dakika önce de Fidan Gezgin’in WhatsApp’ta çevrim içi olduğunu belirtti.

acılı baba

'KOLON KESME DURUMU YOKTU'

Gezgin, "Bu olayın sağı solu, partisi yok. El ele vermemiz lazım. Denetleme yapmamız lazım. Denetleme yapılmıyor. Hiç kimse yapmıyor. Bu candır, ötesi var mı? Lütfen denetlensin. İnsanlar para kazansın ama can bu. Üç kuruş fazla olsun, sağlam olsun. Başımıza gelecek. İstanbul’da neler yaşayacağız? Şurada 9 tane apartman yıkıldı. Hepsi yıkılsaydı daha kötü şeyler olacaktı. Önüne geçemiyoruz. Ekipler daha az olacaktı. İnsanların çıkarılma şansı daha az olacaktı. 1996 senesinde ‘deprem yönetmeliğine uygundur’ diye yazı verilmişti. Daha sonra kolonlara güçlendirme yapıldı. Kolon kesme durumu yok. Bunlar tamamen uydurma. Zaten demirinde sıkıntı yokmuş, betonunda sıkıntı varmış. Çimento kullanılmamış. Puf diye patlıyor. Enkazın bu kadar uzun sürede kaldırılmasının sebebi o. Kepçe kaldırdığı zaman tuz buz oluyor. 1996’dan beri o evde oturuyordum. Orası kendi evimdi. Semtimden, mahallemden mutluydum. Her zaman deprem korkum da vardı. Altımızdan fay hattı geçiyor. Ben de daha lüks yerlerde, kayalıkların olduğu yerde yaşamak isterdim ama herkesin imkanı bu kadar" dedi.

'DEPREMDEN BİR DAKİKA ÖNCE ÇEVRİM İÇİ OLMUŞ'

Ayda’nın sağlık durumu hakkında bilgi veren Gezgin, "Kızım şu an hastanede, göremiyorum. 2 dakika görebildim. Tedbir amaçlı yoğun bakımda olduğu için göstermiyorlar. Yaşamsal fonksiyonunda herhangi bir sıkıntı yok. Sadece vücudu susuz kalmış, takviye yapıyorlar. İnşallah kısa zamanda kucağıma alacağım. Ne zaman taburcu olacağı belli değil. Depremden 20 dakika önce eşimle telefonda görüştüm. Parktalardı, oynuyorlardı. Depremden bir dakika önce WhatsApp’tan çevrim içi olmuş. Büyük ihtimal parktan döndükleri için Covid-19 nedeniyle üstünü çıkarıyorlardı. Çamaşır makinesinin önünde bu olay gerçekleşti. Oğlum Atakan okuldaydı, ben de iş yerindeydim. Ayda ve annesi içeride kalmış" diye konuştu.

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CHP Genel Başkan Yardımcısı Engin Özkoç da, "Şu anda bir acı yaşanıyor ancak belediyelerle ilgili bütün araştırmalar gösteriyor ki biz zamanında uyarımızı yapmışız" dedi.

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ayda

(İHA)

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