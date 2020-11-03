Minik Ayda'nın kahramanı o anları anlattı: Gülümsemeyi gördük. Evladımı öper gibi öptüm

Rıza Bey Apartmanı'nda 4 yaşındaki Ayda Gezgin, 91'inci saatte canlı olarak enkaz altından çıkarıldı. Ayda'ya enkazda ilk ulaşan AFAD Tunceli İl Müdürü Cem Erdoğan'ın mucize çocuğun elini tuttuğu ve öptüğü anlara Türkiye'yi ağlattı.

Ayda'nın kahramanlarından AFAD Tunceli İl Müdürü Erdoğan, o anları şöyle anlattı;

"Ben 91 saattir arama kurtarma faaliyeti yürütüne herkese teşekkür ediyoruz. Herkesin katkısı var. Ayda bebeğe ulaşınca bende duygu patlaması oldu. Bir insan evladını kaybeder umudunu kaybeder ve sonra kavuşur ya... O anlar çok farklı anlar. Rabbime şükürler olsun. Ayda'yla sürekli sohbet halindeydik. Elimizi parmaklarıyla tutuyordu. Uzun süre sohbet ettik. Ufak oyunlar oynadık, parmak oyunu oynadık. Gülümsemeyi gördük. Evladımı öper gibi öptüm. O bizim evladımız, canımız ciğerimiz. "



