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Minik Azra, ailesi ve yakınlarını gözyaşlarına boğdu

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.07.2019 17:30 | Son Güncelleme

Antalya’da milyonda bir görülen ve tedavisi bulunmayan Tay-Sachs (enzim eksikliği) hastalığı teşhisi konulan, 5 yıldır da yatakta solunum cihazına bağlı yaşam mücadelesi veren Azra (6), bu sabah yaşamını yitirdi.

Antalya’da milyonda bir görülen ve tedavisi bulunmayan Tay-Sachs (enzim eksikliği) hastalığı teşhisi konulan, 5 yıldır da yatakta solunum cihazına bağlı yaşam mücadelesi veren Azra (6), bu sabah yaşamını yitirdi. Minik Azra’nın cenaze töreninde ailesi ve yakınları gözyaşlarına hakim olamadı.
6 yıl önce uykusundan çığlıkla uyanan ve götürüldüğü hastanede Tay-Sachs (enzim eksikliği) hastalığı teşhisi konulan Derya ve Mehmet Cunduz çiftinin tek çocukları Azra, bugüne kadar oturma, konuşma, duyma, ağızdan beslenme ve son olarak da solunum gibi hayati fonksiyonunu kaybetti. Bir yıl önce yakalandığı enfeksiyon nedeniyle ölümden dönen Azra, boğazına açılan trakeostomi sayesinde solunum cihazıyla nefes alıyordu.

“Kalbi durdu”
Bu sabah saat 10.00 sıralarında mama vermek için kızı Azra’nın odasına giren anne Derya Cunduz, kızının hareketsiz yattığını gördü. Cunduz, 112 Acil Çağrı Merkezini arayarak yardım istedi. İhbarın ardından eve gelen sağlık ekipleri, Azra’ya 15 dakika boyunca kalp masajı yaptı ancak hayata döndüremedi. Minik Azra’nın cenazesi, Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesinin morguna kaldırıldı.

“Korkma kızım”
Morgdan cenazelerini alan Cunduz ailesi, ardından defin işlemleri için Kurşunlu Mezarlığına geldi. Cunduz ailesinin yakınlarının yanı sıra cenazeye çocukları çeşitli hastalıkla mücadele eden aileler de katıldı. Cenazede ayakta durmakta zorlanan anne Derya Cunduz, uzun süre Azra’nın tabutuna sarılıp gözyaşı döktü. Yakınları tarafından teselli edilen annenin, ‘Korkma kızım’ sözleri yürekleri dağladı.

“Artık yürüyüp koşabilecek”
Cenaze törenin ardından açıklama yapan baba Mehmet Cunduz, kızının dün akşamdan bu yana keyifsiz olduğunu, sabah saat 10.00 sıralarında da hayata gözünü yumduğunu söyledi. Kendisi için üzgün, kızı adına mutlu olduğunu dile getiren Cunduz, “Ben Azra’yı cennette diğer arkadaşlarının yanına gönderdiğimiz için üzülmüyorum. Aksine onun adına çok mutluyum. O şuanda acılarından kurtulmuş bir melek. Uçuyor, oynuyor, hiç yürüyememişti Azra, şimdi yürüyor, koşuyor, zıplıyor, yüzüyor. Arkadaşlarıyla her şeyi yapıyor orada. Ben kendi adıma ve benim gibi aileler adına üzülüyorum. Çocuğumuzu kaybettik. Allah’ım kimseyi, düşmanımı dahi evladıyla sınamasın” diye konuştu.

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