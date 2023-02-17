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Minik Azra enkazdan çıkar çıkmaz kucağına alıp canlı yayın açmıştı! Kahreden haber sonrası ifadesi ortaya çıktı

17.02.2023 16:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kahramanmaraş merkezli depremlerde Hatay'da yıkılan binada enkaz altında kalan ve çalışmalar sonucu sağ olarak enkazdan çıkarılan 4 yaşındaki Azra Duru Malaç'tan kahreden haber gelmiş, minik Azra hayatını kaybetmişti. Çalışmalara katılan bir personelin enkazdan çıkan Azra'yı kucağına alıp video çekmesi sosyal medyada büyük tepkiye yol açmıştı. Azra'nın görüntülerde başını havada tutmakta zorlandığı görülmüştü. Olay sonrası görevlinin ifadesi ortaya çıktı.

Kahramanmaraş merkezli depremlerden en çok etkilenen illerden olan Hatay'da, ailesiyle beraber enkaz altında kalan 4 yaşındaki Azra Duru Malaç, arama kurtarma çalışmalarının ardından enkaz altından sağ çıkarılmıştı. Ancak minik Azra'dan kahreden haber gelmiş, Azra hastanede tüm mühalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetmişti. Azra enkazdan çıkarıldıktan sonra bir personelin küçük çocuğu kucağına alıp video çekmesi ise olay yaratmıştı. Sosyal medyada büyük tepki çeken görüntülerden sonra o personelin ifadesi ortaya çıktı. İşte detaylar...

ENKAZDAN ÇIKTIKTAN SONRA KUCAĞINA ALIP VİDEO ÇEKTİ

DHA'da yer alan habere göre çalışmalara katılan bir personel enkazdan çıkarılan Azra´yı kucağına alarak çektiği videoyu sosyal medyada paylaştı.

SOSYAL MEDYADA BÜYÜK TEPKİ

Herkesi sarsan o videoda Azra'nın başını havada tutmakta güçlük çektiği ve yarı baygın olduğu görülmüştü. Sosyal medyada bazı kullanıcılar, o personele küçük çocuğun sağlık durumu acil olmasına rağmen durup kucağında sarsarak video çekmesinden dolayı tepki göstermişti.

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MİNİK AZRA 8 ŞUBAT'TA HAYATINI KAYBETTİ

4 yaşındaki Azra Duru Malaç, enkazdan çıkarıldıktan sonra Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alınmıştı. Ancak minik Azra, hastanedeki tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak 8 Şubat'ta yaşamını yitirmişti. Azra'dan gelen kahreden haber tüm Türkiye'yi üzüntüye boğmuştu.

Minik kızın ölüm sebebi olarak doğal afet kaynaklı travma, ağır yaralanma, iç kanama, sol bacakta kırık, sağ kolda parçalı kırık olduğu kaydedilmiş, Azra'nın annesinin de depremde yaşamını yitirdiği, babasının sağ kurtulduğu öğrenilmişti.

"AZRA BEBEĞİ ENKAZDAN ÇIKARMANIN HEYECANIYLA ÇEKTİM"

Habertürk'ten Mustafa Şekeroğlu'nun haberine göre de kurtardığı Azra bebekle olan videosunu sosyal medyada paylaşan arama kurtarma görevlisinin ifadesi alındı. Görevli ifadesinde, Azra bebeği çıkarttıkları esnada enkaz başında bir ambulansın olmadığını, sağlık ekipleri gelir gelmez bebeğe müdahalede bulunduklarını ve bu sırada Azra bebeği enkazdan çıkarmanın heyecanıyla böyle bir video çektiğini söyledi.

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deprem Hatay Kahramanmaraş enkaz

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