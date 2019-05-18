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Minik Azra hayata tutunmak için ilik bekliyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.05.2019 09:55 | Son Güncelleme

Ankara’da tedavi gördüğü hastanede lösemi hastalığı ile mücadele eden ve ilik nakli için uygun donör bekleyen bir yaşındaki Zeynep Azra’nın acılı annesi Nebahat Turan ilik çağrısı yaptı.Emre Turan ve Nebahat Turan çiftinin kızları Zeynep Azra Turan , 4 Mart’ta rahatsızlandı ve hemen hastaneye kaldırıldı.

Ankara’da tedavi gördüğü hastanede lösemi hastalığı ile mücadele eden ve ilik nakli için uygun donör bekleyen bir yaşındaki Zeynep Azra’nın acılı annesi Nebahat Turan ilik çağrısı yaptı.
Emre Turan ve Nebahat Turan çiftinin kızları Zeynep Azra Turan , 4 Mart’ta rahatsızlandı ve hemen hastaneye kaldırıldı. Kan değerlerinin çok düşük olduğu anlaşılan minik Zeynep Azra’ya “lösemi pre matür b all” teşhisi konuldu. Zeynep Azra’nın tedavisi hala devam ediyor. Tedaviye cevap verse dahi yüksek riskli grupta bulunan minik Zeynep Azra’nın hastalığının tekrarlamasına karşın acil kök hücreye ihtiyacı var.
Acılı anne Nebahat Turan, yaklaşık 2 buçuk aydır hiç çıkmadan hastanede kaldıklarını söyleyerek, “Bu ikinci çıkışımız. 10 günlüğüne eve çıktık. Azra hastanede çok sıkıldı” dedi.
Hastalığı kabullenmeye çalıştıklarını belirten Anne Turan, kendi iliklerinin kızlarına uyumlu olmadığını söyleyip, “Bir anne olarak herkesten, kendilerine en yakın Kızılay merkezlerine gidip kök hücre bağışı yapmalarını istiyorum. Bu hepimizin başına gelebilir. Şu an benim başıma gelse de bu çok yaygın bir hastalık. Bunu yaşamayan kimse anlayamaz. En kötüsü insanın evladıyla sınanması. Herkesin duyarlı olmasını istiyorum. Birine hayat verme şansı onlara sunulduğunda vazgeçmesinler. Şu anda iyi olsa da ne olacağı belli olmuyor. Acil nakil gerekiyor” diye konuştu.

Minik Azra hayata tutunmak için ilik bekliyor

Minik Azra hayata tutunmak için ilik bekliyor

Minik Azra hayata tutunmak için ilik bekliyor

Minik Azra hayata tutunmak için ilik bekliyor

Minik Azra hayata tutunmak için ilik bekliyor

Minik Azra hayata tutunmak için ilik bekliyor

Minik Azra hayata tutunmak için ilik bekliyor

Minik Azra hayata tutunmak için ilik bekliyor

Minik Azra hayata tutunmak için ilik bekliyor

Minik Azra hayata tutunmak için ilik bekliyor

Minik Azra hayata tutunmak için ilik bekliyor

Minik Azra hayata tutunmak için ilik bekliyor

Minik Azra hayata tutunmak için ilik bekliyor

Minik Azra hayata tutunmak için ilik bekliyor

Minik Azra hayata tutunmak için ilik bekliyor
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