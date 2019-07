Minik Azra'ya 2 yıllık ömründe 2 kez karaciğer nakli yapıldı

İZMİR, (DHA)- İZMİR Kent Hastanesi'nde tedavi gören 2 yaşındaki Azra Sağır'a ilki 6 aylıkken babası Veli Sağır'dan, diğeri ise organ reddi gelişmesi üzerine 22 aylıkken dayısı Enes Ünlü'den (29) olmak üzere iki kez karaciğer dokusu nakli yapıldı. 2 yıllık ömrüne iki organ nakli sığdıran Azra'nın durumuyla ilgili bilgi veren Opr. Dr. Cahit Yılmaz, "Azra zor günleri geride bıraktı. Azra ve onun gibi bebeklerimizin sağlıkla büyüdüğünü görmek en büyük mutluluk kaynağımız" dedi.

Giresun'da yaşayan kuaför Sabriye Sağır (27) ile fitness antrenörü Veli Sağır (43), 16 Mayıs 2017 tarihinde kızları Azra'nın dünyaya gelmesiyle büyük mutluluk yaşadı. Ancak anne Sağır, Azra daha 6 günlükken dışkısının renginin normal olmadığını fark edip şüphelendi. Çift, soluğu devlet hastanesinin acil servisinde aldı. Dışkıdaki beyazlığın anne sütünden kaynaklanmış veya enfeksiyon kaynaklı olabileceği söylense de Sağır çifti tatmin olmadı, bebeklerini bir çocuk hastanesine götürdü. Sarılık başlayan bebeğin safra kanallarının olmama ihtimali bulunduğunu belirten doktoru, Azra'yı Trabzon'a sevk etti. Burada yapılan tetkikler sonucu Azra'ya 'bilier atrezi' (doğuştan safra yolları yokluğu) tanısı koyuldu. 35 günlükken safra yolu açılması için Kasai ameliyatı yapılan Azra'nın, ancak karaciğer nakliyle sağlığına kavuşabileceği belirtildi.

Sağır çifti, nakil için işlerini güçlerini bırakıp, İzmir'deki Kent Hastanesi'ne geldi. Burada yapılan tetkikler sonucu baba Sağır'ın uygun verici olduğu saptandı, nakil 15 Kasım 2017 tarihinde Doç. Dr. Murat Kılıç, Opr. Dr. Cahit Yılmaz, Opr. Dr. Kamil Kılıç, Opr. Dr. Rasim Farajov ve Opr. Dr. Zaza Iakobadze'den oluşan ekip tarafından gerçekleştirildi.

16 AY SONRA BU KEZ DAYIDAN NAKİL YAPILDI

Azra babası Veli Sağır'dan nakledilen karaciğer dokusuyla yeni bir hayata başladı. Çift, Giresun- İzmir arasında mekik dokumamak için İzmir'de ev tutup, burada yaşamaya başladı. Azra nakilden sonra hızla iyileşip büyümeye başladı, hatta minik kızın ilk yaş günü hastanede doktorları, hemşireleriyle kutlandı. Her şey iyi giderken Azra bebek yeniden sararmaya başladı. Vücudun organı reddettiği ortaya çıktı ve tekrar başa dönüldü. İkinci nakil için dayı Enes Ünlü gönüllü oldu. Bu nakil de ilkinden 16 ay sonra aynı ekip tarafından 22 Mart 2019'da gerçekleştirildi. Azra için ikinci kez yeni bir hayatın kapıları açıldı. Yürümeye başlayan Azra, sevimliliğiyle, büyüklere taş çıkartan mücadelesiyle, Karaciğer Nakli Kliniği'nin sevgilisi haline geldi.

AZRA'NIN İKİ KAHRAMANI

Kızının 16 ay arayla iki kez karaciğer dokusu nakli ameliyatı geçirdiğini belirten Veli Sağır, "Donör olabileceğim belli olduğunda tansiyon sorunum çıkmış, diyet yaparak 90 kilodan 75 kiloya inerek ameliyat masasına yatmıştım. Her şey çok güzel gidiyor derken, kendimizi tekrar nakil sürecinde bulduk. Kayınbiraderim kızımın kahramanı oldu, sayesinde yeni bir hayata başladı. Hem ona, hem doktorlarımıza çok teşekkür ediyoruz. İki yıldır evimizden uzaktaydık. Azra iyileşti, artık evimize dönüyoruz. Kontrollere gidip geleceğiz. Dünya bir yana, Azra bir yana. Bu iki yılda çektiğimiz tüm sıkıntıların, çilelerin kutsal olduğunu gördük. Sonuç iyi olunca hepsini unuttuk, gitti" diye konuştu.

Giresun'da petshop işleten dayı Enes Ünlü, ilk nakilde de Azra için gönüllü olduğunu belirterek, "Azra bizim her şeyimiz. Ona canımız feda. Tek isteğim Azra'nın sağlıkla büyümesi" dedi.

BÜYÜDÜKLERİNİ GÖRMEK EN BÜYÜK MUTLULUK

İzmir Kent Hastanesi Karaciğer Nakli ekibinden Opr. Dr. Cahit Yılmaz ise şöyle konuştu:

"Azra'ya 35 günlükken Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde bilier atrezi nedeniyle Kasai operasyonu uygulanmış. Hastanemize başvurulduğunda Azra'da siroz gelişmiş, karaciğer yetmezliği başlamıştı. Azra'ya 6 aylıkken babasından nakil yaptık. Operasyon sonrası erken dönem sorunsuz taburcu ettik. Uzun dönem takibinde rejeksiyona (organ reddi) bağlı yeniden karaciğer yetmezliği gelişmesi üzerine geçtiğimiz mart ayında 22 aylıkken dayısından nakil yaptık. Erken dönem sorunsuz seyretti, taburcu oldu, ayaktan takipleri devam ediyor. Şimdilik sonuçları iyi, kilo almaya ve fiziksel olarak gelişmeye devam ediyor. Azra ve onun gibi bebek, çocuk hastalarımızın sağlıkla büyüdüklerini görmek, en büyük mutluluk kaynağımız. Bu güzel tablolar tüm yorgunluklarımızı unutturuyor."