Minik Batu'nun 135 günlük yaşam savaşı

"ONU SEVGİMİZLE HAYATTA TUTTUK"

Yaklaşık 5 ay boyunca klinik durumu nedeniyle bebeğini belirli günlerde görebilen anne Özge Öztürk, Batu bebeğin hayatta olmasından dolayı duyduğu mutluluğu dile getirdi. İki bebeğini kaybetmiş olmanın acısını yaşayan genç anne, "Zor günler geçirdik, gerçekten çok zordu. Ancak bebeğimiz iyi oldukça biz de iyi olduk. O toparlandıkça biz de toparlandık. Ben tedavi altında olduğumdan diğer iki bebeğimi hiç göremedim. Ahmet Batu'yu ise uzun bir süre sonra gördüm. Diğer iki bebeğimi kaybetmenin verdiği acıyla Ahmet Batu'ya da bir süre yaklaşamadım. Ancak onu sevgimizle ayakta tutmak için yanına girdim. Eşim, oğlum ve ben birbirimize bağlandık ve çoğu şeyi sevgimizle aştık" dedi.

"KUCAĞIMA ALDIM VE BİR DAHA BIRAKMAK İSTEMEDİM"

Bebeğini ilk kez doğumdan 2 ay sonra kucağına alabilen genç anne, "Anne olduğumu onu kucağıma aldığım an hissettim. Ona dokunabiliyordum ancak bu kadarı bana annelik iç güdüsü sağlamamıştı. Kucağıma aldığımda her şey benim için bambaşka oldu. Her seferinde kucağıma alma isteği oluştu. Çok keyifli bir duyguydu ve onu bir daha hiç bırakmak istemedim" diye konuştu.