HABER

Minik Berivan'a şiddet iddiasıyla anne ve babasına gözaltı

YAŞAM HABERLERİ  | 30.11.2018 11:06 | Son Güncelleme

MARDİN'de Berivan B.'ye (2) şiddet uyguladıkları iddia edilen annesi Zeynep ve babası Nurettin B.

Nezir GÜNEŞ/MARDİN, (DHA)- MARDİN'de Berivan B.'ye (2) şiddet uyguladıkları iddia edilen annesi Zeynep ve babası Nurettin B. gözaltına alındı. Minik Berivan, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ekipleri tarafından koruma altına alındı.
Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü'ne, Nusaybin ilçesinde bir kız çocuğunun, anne ve babası tarafından sürekli dövülerek şiddet uygulandığı yönünde yapılan bir ihbar üzerine polis, söz konusu eve baskın yaptı. Polisler tarafından Nusaybin Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Berivan B.'nin vücudunda darp izlerini tespit eden doktorlar, yaptıkları incelemede çocuğun ağır şiddete maruz kaldığını belirledi. Doktorların raporu üzerine polis, Berivan’ın annesi Zeynep ile babası Nurettin B.'yi gözaltına aldı. Emniyette ifadeleri alınan anne ve baba, çocuklarının engelli olduğunu ve vücudundaki izleri kendisinin yaptığını iddia ederek şiddet uygulamadıklarını söyledi. Anne ve babanın emniyetteki işlemleri devam ederken, Berivan ise Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından koruma altına alındı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

En iyisi orada yetişiyor! Lezzetli olsun diye...En iyisi orada yetişiyor! Lezzetli olsun diye...
Sarıyer'de istinat duvarı çöktü; bir ev hasar gördü Sarıyer'de istinat duvarı çöktü; bir ev hasar gördü 
Kahramanmaraş'ta 6 FETÖ şüphelisi adliyedeKahramanmaraş'ta 6 FETÖ şüphelisi adliyede
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Trump'tan sürpriz Erdoğan kararı! İptal etti

Trump'tan sürpriz Erdoğan kararı! İptal etti

CHP İstanbul adayı Ekrem İmamoğlu mu? Canlı yayında flaş açıklamalar

CHP İstanbul adayı Ekrem İmamoğlu mu? Canlı yayında flaş açıklamalar

Sinemada taciz iddiası! Sosyal medyada paylaştı

Sinemada taciz iddiası! Sosyal medyada paylaştı

Yalova depremi, büyük İstanbul depremini tetikler mi? Uzmanlardan korkutan Marmara (İstanbul) depremi uyarısı...

Yalova depremi, büyük İstanbul depremini tetikler mi? Uzmanlardan korkutan Marmara (İstanbul) depremi uyarısı...

Sarpsborg maçında Beşiktaş'ın 47. saniyede yediği gol tarihe geçti!

Sarpsborg maçında Beşiktaş'ın 47. saniyede yediği gol tarihe geçti!

Merve Taşkın 'Artık bakire değilim, merakımdan yaptım'

Merve Taşkın 'Artık bakire değilim, merakımdan yaptım'

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İğrenç olay! Öz kızına kabusu yaşattı

İğrenç olay! Öz kızına kabusu yaşattı

Biri 16, diğeri 17 yaşında! Yaşananlar 'pes' dedirtti

Biri 16, diğeri 17 yaşında! Yaşananlar 'pes' dedirtti

Böylesi görülmedi! Aracını çektirmemek için öyle bir şey yaptı ki...

Aracını çektirmemek için öyle bir şey yaptı ki...

Polislere fuhuş yaptıran kadın polis yakalandı!

Polislere fuhuş yaptıran kadın polis yakalandı!

Yasak aşk dehşeti! FETÖ'cü eski emniyet müdürünün eşi...

Yasak aşk dehşeti! FETÖ'cü eski emniyet müdürünün eşi...

Bir ili karıştıran olay! 2 genç kız evden kaçtı ve...

Bir ili karıştıran olay! 2 genç kız evden kaçtı ve...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.