Minik buzağının sırtındaki detay hayrete düşürdü!

İkiz buzağılardan birinin sırtında kalp şekli olduğunu gören vatandaşlar telefon ve fotoğraf makineleri ile buzağının fotoğrafını çekmeye başladı. Görüntüler sosyal medyada da dikkat çeken kareler arasında yer aldı. İşte o görüntüler...

Minik buzağı sırtında kalp şekli taşıyor

Mersin'in Silifke ilçesinde sırtında kalp şekli olan buzağı dikkat çekiyor. Tosmurlu Mahallesi'nde geçimlerini çiftçilik ve hayvancılık yaparak sağlayan Nurşen- Ali İhsan Tunç çiftinin inekleri, yaklaşık bir ay önce 2 buzağı doğurdu.

Bir müddet sonra buzağılardan birinin sırtındaki kalp şekli, görenlerin dikkatini çekti.

Vatandaşlar telefon ve fotoğraf makineleri ile buzağının fotoğraflarını çekmeye başladı. Ali İhsan Tunç, "İkiz buzağımız oldu ve birinin sırtında kalp şekli var" dedi.