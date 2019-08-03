Minik carettalar ay ışığı ile sokak lambasını karıştırıp yolunu şaşırdı

Antalya’nın Alanya ilçesi sahilinde, yuvalarından çıkan caretta caretta yavrularının deniz yerine kara tarafına gittiğini fark eden bir vatandaş yönünü değiştirerek, denize doğru tuttuğu ışık ile hayvanları suya ulaştırdı.

Demirtaş Mahallesi Sahili’nde dün gece saatlerinde yuvalarından çıkan caretta caretta yavruları, ay ışığı olmaması nedeniyle deniz yerine sokak lambasının ışığının vurduğu kara tarafına gitmeye başladı. O sıralar sahilde gezen bir vatandaş durumu fark ederek yavrularının yönünü değiştirdi. Daha sonra cep telefonunun ışığıyla doğrudan ışık tutmadan deniz yoluna aydınlatan kişi hayvanların suya ulaşımını sağladı. O anlar ise cep telefonu kamerasına yansıdı.

“Kara tarafındaki ışığın fazla olması nedeniyle hayvanların yönlerini şaşırıyor”

Konuyla ilgili açıklama yapan Alanya Çevre Eğitim ve Mavi Bayrak Derneği Başkanı Şerefnur Kayhan, caretta carettaların çıktıkları yeri tanımaları ve buraya yumurtlamaya gelmeleri için yavruların kendi kendilerine denize ulaşmaları gerektiğini söyledi. Caretta carettaların yollarını ay ışığıyla bularak denize ulaştıkları aktaran Kayhan, kara tarafındaki ışığın fazla olması nedeniyle hayvanların yönlerini şaşırdıklarını belirterek, ”Kara tarafında ışık olduğu için toplamak zorunda kaldılar. Yönlerini kaybeden yavruların yollarının açılması ve el değmeden denize ulaşmalarının sağlanması gerekir. Bunun yapılamaması durumunda ise toplanarak dalgaların vurduğu yerlere konulmaları doğru olur” dedi.