Minik Cengiz ilk kazancıyla borç sildirdi

KAYSERİ (AA) - MURAT ASİL - Kayseri'de, atık malzemeleri değerlendirerek çeşitli oyuncaklar tasarlayan 7 yaşındaki Cengiz Çetin, ilk kazancıyla, günümüzde unutulan "Zimem Defteri" geleneğini yaşatma adına tanımadığı insanların mahalle bakkalının veresiye defterindeki borcunu silerek küçük yaşta yardımlaşmanın hazzını yaşadı.

Henüz 3 yaşındayken babasıyla atık karton, pet şişe, deterjan kutusu gibi malzemeleri değerlendirerek kendi oyuncaklarını yapmaya başlayan minik Cengiz, matkap, tornavida, pense gibi malzemeleri adeta bir usta maharetiyle kullanıyor. Tasarladığı oyuncaklarının yapım aşamasını babasının desteğiyle internette paylaşan Cengiz'in videoları, kısa sürede binlerce insan tarafından izlendi.

Akranları için yol gösterici olması amacıyla oyuncaklarının yapım aşamalarını paylaştığı videolarının izlenme sayısı 700 binleri aşan Cengiz, bu sayede ilk parasını kazandı.

Ailesinin yönlendirmesiyle sosyalleşmesi, el becerisinin ve ailesiyle bir şeyler üretme fikrinin gelişmesi düşüncesiyle oyuncak tasarlama macerası başlayan Cengiz, babasının kendisine anlattığı "Zimem Defteri" geleneğinden etkilenerek kazandığı ilk parayla, Yıldırım Beyazıt Mahallesi'nde bulunan bir bakkala giderek bir borçlunun 195 liralık borcunu ondan habersiz sildirdi.