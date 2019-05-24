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Minik Cengiz ilk kazancıyla borç sildirdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.05.2019 12:51 | Son Güncelleme

Kayseri'de, babasının desteğiyle atık karton, pet şişe, deterjan kutusu gibi atık malzemelerle tasarladığı oyuncaklarını kendisi yapan ve bu aşamaları internetten yayınlayan 7 yaşındaki Cengiz Çetin, bu sayede kazandığı ilk parayla mahalle bakkalının veresiye defterindeki ihtiyaç sahiplerinin borçlarını sildirdi - Minik Cengiz: - "Evde matkap, tornavida, pense ve silikon tabanca yardımıyla oyuncaklarımı yapıyorum. Bugüne kadar basamaklı misket yolu, kuş kafesi, robot, kar motoru, kedi evi, kuş yemliği, çay karıştırma makinesi, tank, Mars keşif aracı yaptım"

KAYSERİ (AA) - MURAT ASİL - Kayseri'de, atık malzemeleri değerlendirerek çeşitli oyuncaklar tasarlayan 7 yaşındaki Cengiz Çetin, ilk kazancıyla, günümüzde unutulan "Zimem Defteri" geleneğini yaşatma adına tanımadığı insanların mahalle bakkalının veresiye defterindeki borcunu silerek küçük yaşta yardımlaşmanın hazzını yaşadı.

Henüz 3 yaşındayken babasıyla atık karton, pet şişe, deterjan kutusu gibi malzemeleri değerlendirerek kendi oyuncaklarını yapmaya başlayan minik Cengiz, matkap, tornavida, pense gibi malzemeleri adeta bir usta maharetiyle kullanıyor. Tasarladığı oyuncaklarının yapım aşamasını babasının desteğiyle internette paylaşan Cengiz'in videoları, kısa sürede binlerce insan tarafından izlendi.

Akranları için yol gösterici olması amacıyla oyuncaklarının yapım aşamalarını paylaştığı videolarının izlenme sayısı 700 binleri aşan Cengiz, bu sayede ilk parasını kazandı.

Ailesinin yönlendirmesiyle sosyalleşmesi, el becerisinin ve ailesiyle bir şeyler üretme fikrinin gelişmesi düşüncesiyle oyuncak tasarlama macerası başlayan Cengiz, babasının kendisine anlattığı "Zimem Defteri" geleneğinden etkilenerek kazandığı ilk parayla, Yıldırım Beyazıt Mahallesi'nde bulunan bir bakkala giderek bir borçlunun 195 liralık borcunu ondan habersiz sildirdi.

- "Kendi oyuncağımı kendim yapıyorum"

En büyük yardımcısı 3 yaşındaki kardeşi Feyza olan Cengiz, AA muhabirine, babasıyla evde oyuncaklar yaptıklarını ve bunun için çok mutlu olduğunu söyledi.

Evde ürettikleri oyuncakların yapım aşamalarını babasının desteğiyle internette paylaştıklarını belirten Cengiz, "İlkokul birinci sınıfa gidiyorum. Babamla birlikte 3 yaşından beri evde kendi oyuncağımı kendim yapıyorum. Babam oyuncakları yaparken beni videoya çekiyor ve montajlayıp Youtube kanalında yayınlıyor. Evde matkap, tornavida, pense ve silikon tabanca yardımı ile oyuncaklarımı yapıyorum. Bugüne kadar basamaklı misket yolu, kuş kafesi, robot, kar motoru, kedi evi, kuş yemliği, çay karıştırma makinesi, tank, Mars keşif aracı yaptım." diye konuştu.

İlk kazancını ihtiyaç sahibi insanlarla paylaşmak istediğini dile getiren Cengiz, babasının "Zimem Defteri" geleneğini anlatması üzerine kazandığı ilk parayı mahalle bakkalının defterinden borç silerek harcadığını ifade etti.

- "Umarım bu duyarlılığını devam ettirir"

Mustafa Çetin de oğluyla daha fazla vakit geçirebilmek adına evde bu projeleri yapmaya başladıklarını söyledi.

Zamanla oğlunun yaptığı oyuncakları internetten paylaşmaya başladıklarını dile getiren Çetin, "Paylaşımlarımızı bir süre sonra binlerce insan takip etmeye başladı. Bunun üzerine platform yetkilileri Cengiz'i parayla ödüllendirdi." dedi.

Cengiz'in kazandığı ilk parayı kendisine daha önce anlattığı "Zimem Defteri" geleneğinde harcadığını ifade eden Çetin, "Oğlumun paylaşmayı bilen, sosyal, insani değerlere sahip çıkan bir birey olması için biz bu yola çıktık. Para kazanmak aklımızın ucunda bile değildi. Böyle bir durum gündeme gelince de Cengiz'e Zimem Defteri geleneğini anlattım. O da kabul etti. Daha sonra küçük bir mahalle bakkalı bulduk ve oğlumla gidip veresiye defterinde borç sildik. Bu durumdan Cengiz çok mutlu oldu. Umarım bu duyarlılığını devam ettirir." ifadelerini kullandı.

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