Minik Ceren’den Esra Erol’a canlı yayında sürpriz

İki yıldır kanser tedavisi gören Esra Erol’un minik hayranı, canlı yayında kendisine sürpriz yaptı.

Kanser ile mücadele eden küçük Ceren, Esra Erol’a müjdeli haberi canlı yayında verdi. Küçük Ceren hastalığı yendiğini canlı yayında onunla çok ilgilenen Esra Erol’a açıkladı.

Gündüz kuşağının başarılı isimlerinden Esra Erol, kanser hastası minik hayranı ve aynı zamanda manevi kızı gibi gördüğü Ceren ile 2 yıldır yakından ilgileniyordu. Küçük Ceren için doğum günü partisi düzenleyen ve sürekli iletişim halinde olan Esra Erol, daha önce canlı yayında Ceren’in sağlığına kavuşmasını beklediğini ve iyileştiği gün canlı yayına alacağını ifade etmişti.

7 yaşındaki Ceren Kırkımcı yaklaşık 2 yıldır kanserle mücadele ediyor. Kanser hastası minik Ceren’in en büyük hayalinin Esra Erol’la vakit geçirmek olduğunu ifade eden Ceren’in annesi “2 yıldır Esra Erol’un programına gelip gidiyoruz. Ceren Esra Erol’u çok seviyor. Sözünü çok dinliyor” dedi.

“Ceren artık iyileşti ve ben her zaman onun yanında olacağım”

Tedavinin tüm sürecinde Ceren’in yanında olan Esra Erol, minik hayranı Ceren’i stüdyoda gördü ve “İyileştiğinde bu kapıdan bana doğru koştuğunu görmek istedim hep. Ceren artık iyileşti ve ben her zaman onun yanında olacağım” diyerek gözyaşlarına hâkim olamadı.

