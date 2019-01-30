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Minik çevre elçilerinden vatandaşlara doğa dostu bez çanta ve çam fidanı

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.01.2019 04:56 | Son Güncelleme

Gaziosmanpaşa’da ‘Çevre Elçisi’ öğrenciler tarafından doğaya zarar veren naylon poşetlerin kullanımının önüne geçmek için vatandaşlara bez çanta dağıtıldı.

Gaziosmanpaşa’da ‘Çevre Elçisi’ öğrenciler tarafından doğaya zarar veren naylon poşetlerin kullanımının önüne geçmek için vatandaşlara bez çanta dağıtıldı. Çevreyi koruma adına mesajlar veren minikler, bez çanta yanında vatandaşlara çam fidanı da hediye etti.
Gaziosmanpaşa’da ‘Çevre Elçisi’ öğrenciler tarafından 1 Ocak’tan itibaren ücretli olarak satılmaya başlanan ve doğaya zarar veren naylon poşetlerin kullanımının önüne geçmek için pazarda vatandaşlara bez çanta dağıtımı yapıldı. Yoğun ilgi gören dağıtımdan Gaziosmanpaşalılar oldukça memnun kaldı.
Gaziosmanpaşa’da 1 Ocak’tan itibaren ücretli olarak satılan ve doğaya zarar veren naylon poşetlerin kullanımının önüne geçmek için ‘Çevre Dostu Gaziosmanpaşa için 7’den 70’e El Ele’ isimli bir kampanya düzenlendi. Gaziosmanpaşa Belediyesi’nin desteklediği etkinlikte ‘Çevre Elçisi’ öğrenciler özel kıyafetlerini giyerek, Gaziosmanpaşa Meydanı’nda bulunan pazarda vatandaşlara bez çanta ve çam ağacı fidanları dağıttı. Yoğun ilginin olduğu bez çanta dağıtımından Gaziosmanpaşalılar oldukça memnun kaldı. Kimi vatandaşlar bez torba dağıtımıyla adeta geçmişe döndüğünü söyledi. Çocuklara destek vermek ve çevre bilinci oluşturmak amacıyla Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta da kampanyaya katıldı. Usta bir yandan vatandaşlara bez çanta dağıtırken bir yandan da naylon poşet kullanan pazarcıları bez çanta kullanmaları konusunda uyardı.
“ Bunun bir kampanyadan çok poşetin kullanılmaması gerektiğini ve poşet devrinin bittiğini göstermek için yaptık “
Türkiye’de naylon poşet sektöründen nasıl istihdam ve ticaret geliştiyse, bez çanta ve file gibi ürünlerden de istihdam sağlanacağına değinen Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta “ Çocuklarımız bunu yaz tatillerinde bile önemli bir sorumluluk alarak, zaman zaman karşılaştığımız ortamlarda ‘biz çevre elçisiyiz’ diye tanıtarak büyük bir duyarlılık gösterdiklerini bizlere ifade etmişlerdi. Şimdi 7’den 70’e projesi kapsamında özellikle ilkokul çocuklarımızın çevre bilincini geliştirmek ve daha yaşlı büyüklerimizle birlikte çevre dostu bilincini yerleştirmek için bir kampanya başlattık. Poşet devri bittiğini, eskiden toplumun geleneklerine uygun çanta, file veya bez çanta kavramlarının gündemimize girmesi gerektiğini düşündük. Bunun bir kampanyadan çok poşetin kullanılmaması gerektiğini ve poşet devrinin bittiğini göstermek için yaptık. İlerleyen dönemlerde Türkiye nasıl bir poşet sektörü oluşturduysa ve poşet sektöründen istihdam ve ticaret geliştiyse, önümüzdeki süreçte yine bez çanta, file gibi çevre dostu bu tür ihtiyaçları karşılayacak ürünler üretilecek ve büyük bir sektör olacaktır “ diye konuştu.
“ Çocuklar kendi geleceklerine sahip çıktı “
Vatandaşlar naylon poşet kullanmasın diye bez çanta dağıttıklarını söyleyen Şah Emir Ersen “ Naylon poşetler doğayı kirletiyor. Ama bez çanta kirletmiyor. Biz burada herkese naylon poşet kullanmasın diye bez çanta dağıttık. Naylon poşetler yırtılabiliyor ama bez torba kolay kolay yırtılmıyor “ dedi.
Hem doğayı koruduklarını hem de geleceğine sahip çıktıklarını belirten Beren Ayan “ Naylon poşetler doğada çok uzun süre kaldığı için bez torba kullanımını çoğaltma amacıyla bu bez torbaları dağıtıyoruz. Hem doğayı koruyoruz hem de geleceğimize sahip çıkıyoruz “ dedi.

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