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Minik ceylan önce korktu sonra yanlarından ayrılmak istemedi

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.06.2019 11:53 | Son Güncelleme

Trabzon’un Çaykara ilçesinde yoldan geçen vatandaşların önüne çıkan minik ceylan yavrusu sevimli hareketleri ile dikkat çekti.Mehmet Genç 6 yaşındaki oğlu Ebubekir Genç ve akrabası Ali Genç ile Çaykara’dan Uzuntarla mahallesi istikametine giderken ormanlık alandan yola doğru minik bir ceylan yavrusunun indiğini gördüler.

Minik ceylan önce korktu sonra yanlarından ayrılmak istemedi

Trabzon’un Çaykara ilçesinde yoldan geçen vatandaşların önüne çıkan minik ceylan yavrusu sevimli hareketleri ile dikkat çekti.
Mehmet Genç 6 yaşındaki oğlu Ebubekir Genç ve akrabası Ali Genç ile Çaykara’dan Uzuntarla mahallesi istikametine giderken ormanlık alandan yola doğru minik bir ceylan yavrusunun indiğini gördüler. O anları Mehmet Genç cep telefonu ile görüntülerken, minik ceylan önce kendisini görüntüleyenlerden korktu ancak daha sonra onlardan ayrılmak istemedi. Güçlüklü yürüdüğü gözlenen ve bir kaç gün önce dünyaya geldiği tahmin edilen minik ceylan yavrusunu seven ve o anları görüntüleyen Genç ve beraberindekiler daha sonra minik yavruyu annesinin bulması için doğal yaşam alanı olan ormanlık alana bıraktılar.

Minik ceylan önce korktu sonra yanlarından ayrılmak istemedi

Minik ceylan önce korktu sonra yanlarından ayrılmak istemedi

Minik ceylan önce korktu sonra yanlarından ayrılmak istemedi

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