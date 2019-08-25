Minik Ceylan'ın ölümüne neden olan taksinin hızı yasal sınırın üzerindeymiş

Cavit AKGÜN/MUĞLA, (DHA)- MUĞLA'nın Menteşe ilçesinde, yolun karşısına geçmeye çalışan Ceylan Pınaraltı'ya (3) çarpıp ölümüne neden olan taksi şoförü Halime Keser, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Jandarmanın yaptığı incelemede, hız sınırı 50 kilometre olan meskun mahallede, Keser'in 69 kilometre hızla gittiği ortaya çıktı.

Kaza, cuma günü saat 18.30 sıralarında, Menteşe'nin Zeytinköy Mahallesi Hayıtlı mevkisinde meydana geldi. Halime Keser yönetimindeki 48 T 5596 plakalı taksi, babaannesinin elini bırakıp, yolun karşısına geçmeye çalışan Cansu- Erkan Pınaraltı çiftinin kızı Ceylan'a çarptı. Kazayı görenler, sağlık ve jandarma ekiplerine ihbarda bulundu. Kaza yerine gelen sağlık görevlilerinin yaptığı kontrolde, Ceylan'ın yaşamını yitirdiği belirlendi. Kazadan 1 gün önce yeni yaşı kutlanan Ceylan Pınaraltı'nın cansız bedeni, Muğla Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Minik kızın morgdan alınan cenazesi, dün öğlenden önce, Milas'ın Kuntak Mahalle Camii'ne getirildi. Burada düzenlenen cenaze törenine, Ceylan'ın babası Erkan Pınaraltı, annesi Cansu Pınaraltı ve yakınları başta olmak üzere çok sayıda kişi katıldı. Taziyeleri gözyaşları içinde kabul eden Pınaraltı çiftini, yakınları teskin etmeye çalıştı. Ceylan'ın cenazesi, kılınan namazın ardından gözyaşlarıyla Kuntak Mezarlığı'nda toprağa verildi.

HIZ SINIRININ ÜSTÜNDEYMİŞ

Yerkesik Jandarma Karakol Komutanlığı'nca, kaza günü taksinin GPS cihazındaki bilgiler kayıt altına alındı. Kayıtlarda şoför Halime Keser'in, meskun mahallede hız sınırı 50 kilometre olmasına rağmen 69 kilometre hızla gittiği tespit edildi. Jandarmadaki işlemlerinin ardından dün adliyeye çıkarılan Keser'in, savcılık tarafından ifadesi alındı. Tutuklanması talebiyle 2. Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edilen Keser, yurt dışına çıkış yasağı konularak, adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

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