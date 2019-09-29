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"Minik çiftçiler" ektiklerini biçti

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.09.2019 16:59 | Son Güncelleme

Sakarya'da, ilkokul öğrencileri "Küçük Çiftçiler Toprakla Buluşuyor" projesi kapsamında kendilerine ayrılan bahçede toprağa ektikleri tohumlardan yetişen ürünleri tüketmenin mutluluğunu yaşadı

Sakarya'nın Arifiye ilçesinde "minik çiftçiler", kendilerine ayrılan bahçede toprakla buluşturdukları ürünlerin mahsulünü aldı.

Bekir Sıtkı Durgun İlkokulu öğrencileri, "Küçük Çiftçiler Toprakla Buluşuyor" projesi kapsamında Mısır Araştırma Enstitüsü'nde kendileri için hazırlanan bölümde tohumları toprakla buluşturdu.

Her gün ektikleri sebze ve meyve tohumlarının bakımlarını yapan öğrenciler, daha sonra organik tarımla elde ettikleri ürünleri hasat ederek tüketti.

- "Çocukları üretmeye özendiriyoruz"

Okul müdürü Cemal Yamak, yaptığı açıklamada, Milli Eğitim Bakanlığının önemsediği projelerden birisinin de Tasarım ve Beceri Atölyeleri olduğunu söyledi.

Bu projeyi kendilerinin de önemsediğini dile getiren Yamak, "Eğitimi okulun dışına ne kadar çıkarabiliyorsak bu bizim için çok çok daha önemli. Bunu gerçekleştirmek adına çocuklarımızı seralara getirdik. Bu seralarda tohumun nasıl büyüdüğünü, nasıl yeşerdiğini, fidan haline dönüştüğünü gördüler. Daha sonra bu fidanlar büyüyüp ürüne dönüştü. Buradaki maksadımız çocuklarda ekme ve biçme bilincini oluşturabilmek, bunun için uğraşıyoruz." diye konuştu.

Yamak, proje kapsamında, bahçede domates, biber, patlıcan, mısır, çilek yetiştirdiklerini belirterek, çocukları üretmeye özendirdiklerini kaydetti.

Öğrenci Dilanur Kurt da seraya giderek ekim yaptıklarını dile getirerek, "Tarım bahçesine giderek daha evvel ektiğimiz ürünleri topladık. Domates, biber ve patlıcanları topladık. Bu iş ilgimi çekti, büyüyünce ziraat mühendisi olacağım." ifadelerini kullandı.

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"Küçük Çiftçiler Toprakla Buluşuyor" sakarya

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