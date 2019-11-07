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Minik Cihan'ın kahramanı: Pencerede asılı kalan benim evladım gibi hissettim

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.11.2019 15:14 | Son Güncelleme

ADANA'da, 4'üncü kattaki evlerinin salonundaki pencerenin oturmak istediği pervazından kayan ve başı korkuluk demirine sıkışınca asılı kalan 2,5 yaşındaki Cihan Can'ın düşmesini, alt kattaki pencereye çıkıp ayaklarından tutarak engelleyen Şemsettin Alpsoy (40), "O an sanki pencerede asılı kalan benim evladım gibi hissettim ve pencereden çıkıp ayaklarını tuttum" dedi.  Çukurova ilçesi Toros Mahallesi'ndeki 10 katlı binanın 4'üncü katında oturan Zeynep Can, 4 Kasım günü okuldaki çocuğunu almak için 2,5 yaşındaki Cihan ile 10 yaşındaki Özgür'ü evde bırakıp, çıktı.

Can ÇELİK-Rüşan Anıl ATAR/ADANA, (DHA)- ADANA'da, 4'üncü kattaki evlerinin salonundaki pencerenin oturmak istediği pervazından kayan ve başı korkuluk demirine sıkışınca asılı kalan 2,5 yaşındaki Cihan Can'ın düşmesini, alt kattaki pencereye çıkıp ayaklarından tutarak engelleyen Şemsettin Alpsoy (40), "O an sanki pencerede asılı kalan benim evladım gibi hissettim ve pencereden çıkıp ayaklarını tuttum" dedi.
Çukurova ilçesi Toros Mahallesi'ndeki 10 katlı binanın 4'üncü katında oturan Zeynep Can, 4 Kasım günü okuldaki çocuğunu almak için 2,5 yaşındaki Cihan ile 10 yaşındaki Özgür'ü evde bırakıp, çıktı. Bir süre sonra Cihan Can, demir korkuluk bulunan salondaki pencerenin pervazına çıkıp, oturmak istedi. Ancak demirlerin arasından dışarı doğru kaydı. Başı parmaklıklara sıkışınca da 4'üncü katta asılı kaldı. Özgür, çığlıklarını duyduğu kardeşinin, kıyafetlerinden tutarak, düşmesini engelledi. Bu sırada olayın yaşandığı apartmanın karşısındaki bakkala yumurta getiren toptancı Şemsettin Alpsoy, pencerede asılı kalan Cihan'ı gördü. Hızla çocuğun olduğu binaya girip, 3'üncü kattaki dairenin penceresine çıkan Alpsoy, Cihan'ı ayaklarından tuttu. Bu sırada bir grup vatandaş, kilitli olan kapıyı balyozla kırıp, eve girdi. Komşular da çocuğun düşme ihtimaline karşı, pencere altında kilim açtı. Çocuk, başının sıkıştığı demir kesilerek, kurtarıldıktan sonra içeri çekildi. Yaşananlar ise bir cep telefonu kamerasıyla anbean görüntülendi.
'BEN BİLE İNANAMIYORUM'
Şemsettin Alpsoy, çocuğu görür görmez, hiç düşünmeden binaya girip, olayın yaşandığı evin alt katındaki dairenin penceresine çıktığını anlattı. Alpsoy, "Nasıl yaptım ben bile inanamıyorum. O an sanki pencerede asılı kalan benim evladım gibi hissettim .Pencereye çıkarak, düşmek üzere olan çocuğa ayaklarından tutup destek verdim. Daha sonra çevredekilerin yardımıyla çocuğu kurtardık" diye konuştu.
'ŞÜKÜR NAMAZI KILDIM'
Çocuğun sağlığının iyi olduğunu gördükten sonra çok mutlu olduğunu kaydeden Alpsoy, "Aynı zamanda duygusal anlar yaşadım. Olaydan sonra şükür namazı kıldım. Cihan Can'ın anne- babasıyla telefonda konuştum. Yakın zamanda aileyi evlerinde ziyaret etmek istiyorum" dedi.

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