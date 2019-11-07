Minik Cihan'ın kahramanı: Pencerede asılı kalan benim evladım gibi hissettim

Can ÇELİK-Rüşan Anıl ATAR/ADANA, (DHA)- ADANA'da, 4'üncü kattaki evlerinin salonundaki pencerenin oturmak istediği pervazından kayan ve başı korkuluk demirine sıkışınca asılı kalan 2,5 yaşındaki Cihan Can'ın düşmesini, alt kattaki pencereye çıkıp ayaklarından tutarak engelleyen Şemsettin Alpsoy (40), "O an sanki pencerede asılı kalan benim evladım gibi hissettim ve pencereden çıkıp ayaklarını tuttum" dedi.

Çukurova ilçesi Toros Mahallesi'ndeki 10 katlı binanın 4'üncü katında oturan Zeynep Can, 4 Kasım günü okuldaki çocuğunu almak için 2,5 yaşındaki Cihan ile 10 yaşındaki Özgür'ü evde bırakıp, çıktı. Bir süre sonra Cihan Can, demir korkuluk bulunan salondaki pencerenin pervazına çıkıp, oturmak istedi. Ancak demirlerin arasından dışarı doğru kaydı. Başı parmaklıklara sıkışınca da 4'üncü katta asılı kaldı. Özgür, çığlıklarını duyduğu kardeşinin, kıyafetlerinden tutarak, düşmesini engelledi. Bu sırada olayın yaşandığı apartmanın karşısındaki bakkala yumurta getiren toptancı Şemsettin Alpsoy, pencerede asılı kalan Cihan'ı gördü. Hızla çocuğun olduğu binaya girip, 3'üncü kattaki dairenin penceresine çıkan Alpsoy, Cihan'ı ayaklarından tuttu. Bu sırada bir grup vatandaş, kilitli olan kapıyı balyozla kırıp, eve girdi. Komşular da çocuğun düşme ihtimaline karşı, pencere altında kilim açtı. Çocuk, başının sıkıştığı demir kesilerek, kurtarıldıktan sonra içeri çekildi. Yaşananlar ise bir cep telefonu kamerasıyla anbean görüntülendi.