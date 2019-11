Minik Cihan'ın mucize kurtuluşu

Can ÇELİK- Rüşan Anıl ATAR/ADANA, (DHA)- ADANA'da, 4'üncü kattaki evlerinin salonundaki pencerenin oturmak istediği pervazından kayan 2,5 yaşındaki Cihan Can, başı korkuluk demirine sıkışınca asılı kaldı. 10 yaşındaki ağabeyi Özgür Can'ın kıyafetlerinden yakalayıp, düşmesini engellediği Cihan, seferber olan mahalleli tarafından kurtarıldı. O anlar, cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi.

4 Kasım günü saat 17.30 sıralarında Çukurova ilçesi Toros Mahallesi'ndeki 10 katlı binanın 4'üncü katında oturan Zeynep Can, okuldaki çocuğunu almak için 2,5 yaşındaki Cihan ile 10 yaşındaki Özgür'ü evde bırakıp, dışarı çıktı. Bir süre sonra Cihan Can, demir korkuluk bulunan salondaki pencerenin pervazına çıkıp, oturmak istedi. Bu sırada demirlerin arasından dışarı doğru kaydı. Başı parmaklıklara sıkışınca da 4'üncü katta asılı kaldı. Özgür, çığlıklarını duyduğu kardeşinin, kıyafetlerinden tutarak, düşmesini engelledi. Çocuğu gören çevredekiler de yardım için seferber oldu.

KAPIYI KIRIP İÇERİ GİRDİLER

Alt komşu, pencereye çıkarak Cihan'ı ayaklarından tutarken, bir grup da kilitli olan kapıyı balyozla kırıp, eve girdi. Diğer grup da çocuğun düşme ihtimaline karşı, pencere altında kilim açtı. Bir kişi de demir kesme makasıyla Can'ın başının sıkıştığı demiri kesti. Aynı anda evdeki diğer kişiler çocuğu içeri çekti. Yaşananlar ise bir cep telefonu kamerasıyla anbean görüntülendi.

ALLAH KİMSEYE EVLAT ACISI YAŞATMASIN

Oğlunu alıp okuldan dönen Zeynep Can ise yaşananları öğrenince şok yaşadı. Can ailesi, çocuğun askıda kaldığı yere yastık koyarak, önlem aldı.

Olay sırasında kuru temizleme yaptığı işyerinde olan baba Hüseyin Can, yaşananların 'mucize' olduğunu belirterek, "Yaşananlar akıl dışı bir şey ama olmuş bir kere. Allah onu bize bağışladı. Yaptığımız iyilikler karşı geldi. Buna ihmal diyenleri vicdanıyla baş başa bırakıyorum. Kimse kimsenin aile durumunu, iş durumunu bilemez. Biz dört çocuk sahibiyiz. Bu devirde kimseye güven kalmamış. 10 yaşında ağabeyi var, 5 dakikalık mesafede okul, ona emanet etmiş annesi. Evimizde demir korkuluk var, biz önlemimizi aldık ama bu olacak bir şey değildi. Allah kimseye evlat acısı yaşatmasın" dedi.

