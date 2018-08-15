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Minik çocuğun boğazına kaçan para böyle çıkarıldı

İLGİNÇ HABERLER  | 15.08.2018 20:35 | Son Güncelleme

Minik çocuğun boğazına kaçan madeni paranın çıkarılma anı böyle görüntülendi.

Hemşirenin, minik çocuğun boğazına kaçan madeni parayı çıkarttığı anlar cep telefonu kamerasına böyle yansıdı.


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Anahtar Kelimeler:
Çocuk para

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