HABER

Minik çocuk bir anda asılı kaldı

İLGİNÇ HABERLER  | 13.11.2018 07:42 | Son Güncelleme

Annenin birkaç saniyeliğine gözünü ayırdığı çocuk, hiç hesap edilemeyen bir olayı yaşadı. Garaj kapısını açılırken kapıya tutunan çocuk, kapıyı bırakmayınca olanlar oldu. İşte o ilginç olayın görüntüsü.

Annenin başını çevirdiği birkaç saniye içinde minik çocuk garaj kapısına asılı kaldı. Garaj kapısı açılırken kapıya tutunan çocuğun bu hareketi, annenin o anda arkasının dönük olmasıyla farklı bir boyuta geçiyor.

Kısa süre sonra onu fark eden anne panikle giderek çocuğu kurtarıyor. Bir ebeveynin anlık da olsa gözünü çocuklardan ayırdığı anda her şeyin yaşanabileceği yorumlarıyla sosyal medyada yayılan görüntü çok sayıda kişi tarafından izlendi.

PARTNERAnneler tanıştıAnneler tanıştı
Otel lobisinde ilginç hareketler yapan kadın kameradaOtel lobisinde ilginç hareketler yapan kadın kamerada
Uber sürücüsüne tehditler yağdırdıUber sürücüsüne tehditler yağdırdı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
anne Çocuk Garaj

En Çok Okunan Haberler

Kim Milyoner Olmak İster'e damga vuran matematik sorusu! 'Bir çikolata ve bir sakızın fiyatı 11 liraysa...'

Kim Milyoner Olmak İster'e damga vuran matematik sorusu! 'Bir çikolata ve bir sakızın fiyatı 11 liraysa...'

Kuzey Kore sır gibi saklıyordu! 13 gizli bölgenin yeri tespit edildi

Kuzey Kore sır gibi saklıyordu! 13 gizli bölgenin yeri tespit edildi

Jetler televizyon kanalını vurdu! Bu görüntüler sonrası açıklamalar peş peşe geldi!

Jetler televizyon kanalını vurdu! Bu görüntüler sonrası açıklamalar peş peşe geldi!

Tarkan'dan Liya'lı paylaşım! Beğeni yağdı

Tarkan'dan Liya'lı paylaşım! Beğeni yağdı

Cumhurbaşkanı Erdoğan onayladı! 10 bin yeni bekçi kadrosu ihdas edildi

Cumhurbaşkanı Erdoğan onayladı! 10 bin yeni bekçi kadrosu ihdas edildi

İsrail ordusu Gazze'ye hava saldırısı başlattı! Korkunç fotoğraflar

İsrail ordusu Gazze'ye hava saldırısı başlattı! Korkunç fotoğraflar

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Otel lobisinde ilginç hareketler yapan kadın kamerada

Otel lobisinde ilginç hareketler yapan kadın kamerada

Uber sürücüsüne tehditler yağdırdı

Uber sürücüsüne tehditler yağdırdı

Yanlış Whatsapp mesajı canından etti! Önce dayak yedi, sonra diri diri yakıldı

Yanlış Whatsapp mesajı canından etti! Önce dayak yedi, sonra diri diri yakıldı

Bu papağan kedi gibi miyavlıyor

Bu papağan kedi gibi miyavlıyor

Berber koltuğunda ilginç görüntü

Berber koltuğunda ilginç görüntü

Çekirdek kabukları için ilginç bir çözüm buldu

Çekirdek kabukları için ilginç bir çözüm buldu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.