Minik çocuk bir anda asılı kaldı

Annenin başını çevirdiği birkaç saniye içinde minik çocuk garaj kapısına asılı kaldı. Garaj kapısı açılırken kapıya tutunan çocuğun bu hareketi, annenin o anda arkasının dönük olmasıyla farklı bir boyuta geçiyor.

Kısa süre sonra onu fark eden anne panikle giderek çocuğu kurtarıyor. Bir ebeveynin anlık da olsa gözünü çocuklardan ayırdığı anda her şeyin yaşanabileceği yorumlarıyla sosyal medyada yayılan görüntü çok sayıda kişi tarafından izlendi.

